冰島率先簽發“疫苗護照”

冰島4800人已經拿到了給接種者簽發的“疫苗護照”。這些人已經打過兩劑疫苗。但由於國際上還沒有認可，它目前只是在理論上保持其有效性。衛生部門26日在一份聲明中表示：“其目的是促進各國之間的人員往來，使個人可以在邊境管制期間出具疫苗接種證明，從而根據有關國家的規則免於邊境限制措施”。

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冰島不是歐盟成語國，但卻是申根區成員國。希臘、西班牙、葡萄牙等國希望通過對疫苗接種者簽發“疫苗護照”的方式，促進旅遊業和經濟恢復。

世界衛生組織表示反對。世衛組織衛生應急主任邁克爾-瑞安（Michael Ryan）曾經表示：“目前這個階段，我們仍然不知道接種疫苗的人是否再傳染給別人”。

法國官方對簽發“疫苗護照”持謹慎的態度。法國總統馬克龍曾經表示：我們應該非常謹慎對待這件事情。

法國歐洲事務部長博納(Clément Beaune)近來表示：現在就談論給那些人發正式文件；證明他們是否有權在歐洲旅行，恐怕為時尚早。法國衛生部長維蘭也表示：我們還在接種疫苗階段，談論“疫苗護照”，當然不合時宜。

德國外交部主管歐洲事務的國務部長邁克爾·羅斯提出疑問。他表示，至關重要的是，是否能確定接種了疫苗的人不會將新冠病毒傳播給他人。因為目前全球衛生部門還沒有確切的數據證明接種了疫苗的人在確保自己不再被感染外，不會再傳播病毒給其他人。

除了醫學上的顧慮，還有專家擔心，“疫苗護照”計畫可能會侵犯隱私，並導致歧視或作假。