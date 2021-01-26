英國新冠死亡病例累計超10萬

英國首相約翰遜已經開始考慮將對全部入境旅客集中檢疫，或僅針對來自疫情熱區的旅客。但一旦這個星期做出最終決定，10天的住宿費用預料需由旅客自行負擔。另外，英國因新冠疫情死亡人數已經超過了10萬人。英國目前成為全球新冠死亡率最高的國家之一。

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為了遏止新冠疫情，所有入境英國旅客已經被要求需要檢附72小時以內的檢驗陰性報告，入境後需要居家隔離10天，若隔離5天後檢驗陰性則可提前解除隔離，不過對於隔離場所沒有強制規定。

《金融時報》報導，英相約翰遜（Boris Johnson）正考慮採取更嚴格的邊境控管。目前南非和巴西班機已禁止入境。

據知約翰遜可能會要求旅客在旅館集中隔離，但目前尚未決定是否讓全部旅客都接受隔離，或針對各國發布不同規定。

政府消息人士指出，衛生大臣韓考克（Matt Hancock）和內政大臣巴特爾（Priti Patel）認為所有旅客都應該集中隔離，但運輸大臣夏普斯（Grant Shapps）和財相蘇納克（Rishi Sunak）認為應該有選擇性。

約翰遜將做出最後決定。一名內閣成員表示：“我覺得首相不想要讓接種疫苗帶來的進展落空，但我不認為他已經完全下定決心要實施全面隔離。”

另外，旅遊業知情人士表示，政府部門最近正在和各大連鎖旅館業者聯繫，商討是否可以用旅館作為隔離場所。

報導指出，內閣小組將於26日開會決定何時，以及如何推出旅館集中隔離政策。不過，若英國政府真的要求入境旅客在旅館集中隔離，10天的住宿費用預料需要由旅客付自行負擔。