俄羅斯多地示威逾5000人被捕 納瓦爾尼獲諾和平獎提名

俄羅斯全國多地1月31日再次出現大批民眾上街反對當局，要求釋放反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）的示威抗議活動。目前已知至少有5000逾人在示威活動中被警方逮捕，部分人士遭到毆打。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）當天通過推特譴責俄羅斯政府的粗暴行為。而身在獄中的納瓦爾尼也已獲得了諾貝爾和平獎的提名。

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上周六，俄羅斯全國114個城市出現了民眾上街要求當局釋放納瓦爾尼的示威活動。這是俄羅斯多年來規模最大、範圍最廣的一次民眾不滿表現。之後，俄羅斯當局展開了大規模的努力來阻止示威浪潮蔓延。儘管面對被捕風險及當局對大量安全力量的動員，但周日俄羅斯境內發生的抗議活動再次席捲了該國11個時區的城市。

據悉，納瓦爾尼的團隊最初要求周日的抗議活動在莫斯科的盧比揚卡廣場舉行，該廣場是俄羅斯聯邦安全局（FSB）總部所在地，納瓦爾尼強調該部門應對他的中毒事件負責。對此，警方在莫斯科市中心實施了全面的安全封鎖，封鎖了克里姆林宮附近的街道，不讓行人進入，關閉了地鐵站，並在雪天里出動了成百上千的防暴警察。面對盧比揚卡廣場周圍的警察警戒線，抗議活動隨後轉移到其他中心廣場和街道。

期間，示威人群一度集體向關押着納瓦爾尼的巴特羅斯卡亞蒂什納監獄（Matrosskaya Tishina）進軍。但他們在途中遇到了防暴警察長隊的圍堵，並將遊行隊伍逼退。隨後警方在附近街區里追趕示威者，有數十人遭到逮捕，警方並用棍棒毆打一些參與示威的市民。但示威者仍繼續在莫斯科周圍遊行，繞過警察的警戒線前進。

據美聯社報導指，莫斯科周日有近1500人被逮捕，其中包括納瓦爾尼的妻子尤利婭（Yulia Navalnaya）。她在社交媒體Instagram上說，“如果我們保持沉默，他們明天就會來找我們中的任何一個人。”隨後她轉身去參加抗議。人權組織大赦國際駐莫斯科辦事處發言人茲維亞吉納(Natalia Zviagina)表示，當局逮捕了這麼多人，以至於莫斯科的拘留設施已經沒有空間了。聲明稱，“克里姆林宮正在對俄羅斯人民的人權發動戰爭，扼殺抗議者對自由和變革的呼聲”。

數千人同樣在俄羅斯第二大城市聖彼得堡參見了遊行，示威者高呼 “打倒沙皇！”等口號，一些參與市民試圖推倒前來拘捕的警察，警民不時爆發衝突。該市當天超過1000人被捕。此外，一些最大規模的集會發生在西伯利亞東部的新西伯利亞和克拉斯諾亞爾斯克，以及烏拉爾的葉卡捷琳堡舉行。

據監測俄羅斯國內政治逮捕的OVD-Info組織介紹，警方當天在全國各城市的抗議活動中拘留了5000多人，超過了23日俄羅斯各地示威活動中約4000人的逮捕人數。對此，美國國務卿布林肯通過推特表示，“美國譴責俄羅斯當局連續兩周對和平抗議者和記者持續使用嚴厲手段。我們再次呼籲俄羅斯釋放因行使人權而被拘留的人，包括納瓦爾尼。”

目前擔任歐洲安全與合作組織（OSCE）主席的瑞典外交大臣林德（Ann Linde）亦譴責 “俄羅斯當局過度使用武力，大規模拘留和平抗議者和記者”，並敦促俄方 “釋放所有被不公正拘留的人，包括納瓦爾尼”。

俄羅斯內政部近日向公眾發出嚴厲警告，稱抗議者可能被控參與大規模騷亂，最高可判處8年監禁。俄總統普京將抗議活動的組織者比作 “恐怖分子”，一些俄國家杜馬議員則指責納瓦爾尼是西方的傀儡，稱他為了讓俄羅斯的對手受益而背叛了自己的國家。面對當局的打壓，納瓦爾尼的團隊承認壓力空前，但表示不會屈服，並呼籲下周日將再次舉行示威。

值得一提的是，2021年度諾貝爾和平獎提名工作也於周日結束，納瓦爾尼由俄羅斯學者提名。挪威前環保大臣埃爾維斯圖恩(Ola Elvestuen)稱，納瓦爾尼是為“俄羅斯和平民主化而努力”的人。