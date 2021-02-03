歐盟或有條件放行俄羅斯以及中國產新冠病毒疫苗

法新社2日引述歐洲議會多位議員透露的消息報道，歐盟委員會對允許俄羅斯以及中國產新冠病毒疫苗進入歐洲市場持開放態度，但條件是這兩款疫苗資訊完全透明，並提交歐盟監管部門評估。

廣告 繼續瀏覽後續

一些歐洲議會議員向法新社透露，歐盟委員會主席馮德萊恩就疫苗接種方案在歐洲議會小組聽證會上表示，如果俄羅斯以及中國公開他們的疫苗資料，展示透明度，公布全部數據，這些疫苗就可以和其他疫苗一樣，有條件地獲准進入歐洲市場。她特彆強調，無論誰想進入歐洲市場，都必須接受歐洲藥監局的檢驗規則。

2日晚間，德國總理默克爾也在接受德國公營電視ARD.採訪時表示，凡是獲得歐洲藥監局許可的疫苗都會受到歡迎。她表示，她曾與俄羅斯總統普京談及這一點。

法國外長勒德利昂3日也在接受法國媒體採訪時表示，只要俄羅斯疫苗符合歐洲科學標準和要求，法國不會阻礙在境內發放這款疫苗。

根據英國著名醫學雜誌《柳葉刀》2日發表並有獨立專家確認的結果，俄羅斯產疫苗對新冠病毒不同感染癥狀的有效率達到91,6% 。一些研究人員在柳葉刀雜誌上表示，這意味着在降低新冠病毒疫情的戰鬥中，又多了一款疫苗。

該疫苗現階段有效率檢驗的結果，與俄羅斯早先宣稱的疫苗有效率相符 。俄羅斯疫苗因此與美德兩國聯合研製的輝瑞疫苗以及美國moderna疫苗一樣，成為目前有效率最高的疫苗。

對於俄羅斯來說，這不僅是一次科研上的勝利，也是一次政治上的勝利。 俄羅斯疫苗研發機構俄羅斯主權基金負責人興奮地自誇說，在他看來，從有效性，安全性，以及價格和所需儲藏條件來說，這是目前世界上最好的疫苗。它價格合理，儲藏溫度在2攝氏度和8攝氏度之間。

歐盟委員會此前向6家藥廠訂購了疫苗，但到目前為止，只有輝瑞、moderna和阿斯利康三款疫苗獲得歐洲藥監局認可放行。而這些疫苗生產目前都出現延誤，導致供應鏈緊張，引發歐盟批評。

俄羅斯新冠疫苗目前已經在全球16個國家通過鑒定。 匈牙利早在1月中旬就已經批准並訂購了俄羅斯疫苗。1月底又對中國產新冠疫苗放行，成為第一個為中國疫苗放行的歐盟成員國。