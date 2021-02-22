納瓦爾尼：歐盟外長同意制裁4名俄國官員

歐盟外交部長2月22日聚集在布魯塞爾召開有針對性制裁俄羅斯官員的會議。會議決定製裁4名高級官員。但到目前為止還不知道遭歐盟制裁人的確切名單。27國外長達成了一項“政治協議”，提出一份將受到制裁俄羅斯官員的名單。 但制裁名單中沒有金融寡頭。

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一名不願透露姓氏的歐盟官員對路透社記者表示：外長討論了很長時間；這些將是有針對性的、相稱的和基於法律的制裁。歐洲和國際事務部長亞歷山大·沙倫貝格（Alexander Schallenberg）在開會前表示：“對納瓦爾尼採取的可接受的待遇的警察和司法部門官員是歐盟制裁的對象。

盧森堡外交大臣阿塞爾伯恩（Jean Asselborn）對記者表示：制裁寡頭幾乎是不可能的。 我們只有在有證據的情況下才能對官員採取行動” 。這些制裁包括簽證禁令和對其歐盟資產凍結。

接近納瓦爾尼的人士對歐盟22日做出的決定表示失望。他們表示：“如果是要制裁十名不能出國旅行且沒有國外財產的克里姆林宮官員，那麼這種制裁將是十分有限的，也不會傳達真正的信息。”

抵達布魯塞爾的納瓦爾尼的首席顧問瓦爾科夫（Leonid Volkov）對記者表示：就應該制裁親近克林姆林宮的金融寡頭。他還表示：“對我們來說，這意味着我們必須繼續說服工作。

此前，俄羅斯駐歐洲聯盟大使弗拉基米爾•奇若夫（Vladimir Chizhov）在接受德國《世界報》（DIE WELT）採訪時表示：如果歐盟採取“新一輪限制性、單方面、非法措施”，莫斯科當局不會坐視不管。

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼上個月中旬冒險回國後被捕，被控違反2014年貪污罪成的緩刑條件，本月初被判3年半（扣減軟禁時間實際刑期為2年8個月）囚禁。莫斯科法院2月20日駁回上訴，但法官接納他早前被軟禁的6周為刑期一部分，故實際刑期再縮短至約2年半。

納瓦爾尼庭上稱，獲縮短刑期“太好了”，他創辦的反貪腐基金會（FBK）有成員在推特Twitter批評，法院判刑只說明俄羅斯沒法律可言。同日納瓦爾尼就另一宗涉誹謗94歲二戰老兵被判罪名成立，被罰85萬盧布（約1.14萬美元）。

歐盟譴責俄羅斯把司法系統“政治化”，並要求無條件釋放反對派人士納瓦爾尼。