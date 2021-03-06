脫歐影響力減弱

脫歐後英國將漸失去影響力

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The then French ambassador to the UK, Sylvie Bermann, with Boris Johnson in 2016
The then French ambassador to the UK, Sylvie Bermann, with Boris Johnson in 2016 © Daniel Leal-Olivas/AFP/Getty Images
作者： 法廣
5 分鐘

前法國駐英國大使白林接受媒體訪問時表示，英國在首相約翰遜帶領下脫離歐洲聯盟（EU）後，要保住全球影響力面臨艱難挑戰。她還說約翰遜有個眾所周知的名聲，就是“毫無悔意的騙子”。

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白林（Sylvie Bermann）2014至2017年曾出任法國駐倫敦大使，並對2016年的英國脫歐公投有第一手觀察。她今年1月出版法文新書《不列顛尼亞再見》（Goodbye Britannia），書中對這段經驗有些明顯不婉轉的評論，在英國引起一些人側目。

 

白林在書中也毫不隱藏她對英國政壇深感失望，尤其是對那些帶領英國脫離歐盟的政治人物。她還將約翰遜（Boris Johnson）形容為“毫無悔意的騙子”。

 

曾任法國駐俄羅斯和駐中國大使的白林，在巴黎接受法新社訪問時表示：究竟為什麼，當英國在歐盟非常有活力、很成功且深具影響力時，為何會決定要離開？那樣會更辛苦，而且要花很多努力才能在世界上有真正影響力。

 

白林還指出，在美國和中國打“新冷戰”的地緣政治背景下，英國的處境將格外艱難，因為美中兩國都會看重歐盟而非英國。這是一個三角關係，英國要在其中扮演角色會更困難。她表示：為遏制中國的某些政策，美國人希望得到歐洲人的支持。而英國脫離歐洲則對其不利。

 

白林並認為，英國大肆宣傳和美國間有“特殊關係”，但“最重要是對英國來說特殊”，而非對於美國。她說：美國往往利用英國作為和歐盟間的橋樑或中介。顯然這個角色現在消失了。

 

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