歐洲藥品管理局據報去年遭受俄中黑客攻擊

自阿姆斯特丹方面消息，負責歐盟藥物與疫苗評估的歐洲藥品管理局（EMA) 去年12月曾遭受網絡攻擊。荷蘭《人民報》援引熟悉相關調查的消息人士的話報導指，參與這次網絡攻擊的是俄羅斯情報機構以及與中國的網絡間諜。

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總部設在荷蘭的歐洲藥品管理局與荷蘭和歐洲執法當局就此展開調查，但至今沒有就是誰進行了網絡攻擊提供任何具體細節。報導指，去年上半年歐洲藥品管理局被中國網絡間諜鎖定，去年下半年則遭到俄羅斯情報機構的網絡攻擊。該報援引消息人士的話說，中國網絡間諜從入侵德國一所大學的系統，取得侵入歐洲藥品管理局網路的途徑。俄羅斯則是利用了歐洲藥品管理局在兩步驗證登錄，以及其他形式的網絡防禦缺失，進行網絡攻擊。

就相關調查，歐洲藥品管理局發言人本斯特埃特爾（Monika Benstetter）表示，“執法當局和其他實體正在進行刑事調查，我們當然會全力配合。”消息人士告訴《人民報》指，俄羅斯黑客被指進入歐洲藥品管理局一個多月，他們主要想知道哪些國家可能使用由輝瑞公司和其德國合作夥伴BioNTech所研發的新冠疫苗，以及會買多少疫苗劑量。

就在歐洲藥品管理局表示遭到網絡攻擊後幾小時，輝瑞與BioNTech表示，其新冠疫苗相關研發資料在這次針對歐洲藥品管理局的網絡攻擊中遭到“非法取得”。歐洲藥品管理局遭黑客竊取的文件之後被放在網上，但機構稱，文件的內容被改編過。俄羅斯外交部沒有回復路透社的置評請求，中國外交部也沒有立即回復置評請求。中俄一直堅持堅決反對任何形式的網絡攻擊。

另就歐盟內部如匈牙利和捷克政府決定繞過歐盟機制，開始購置中俄研發的新冠疫苗問題，法國歐洲事務國務秘書克萊芒·博納（Clément Beaune）5日在採訪時表示，“如果他們去接種中國或俄羅斯的疫苗，我認為會很嚴重。”

博納強調，“這樣做提出了一個團結的問題，也提出了一個健康問題。俄羅斯疫苗還沒有在歐洲獲得授權，中國疫苗甚至還沒有申請。”他說，“這些國家如果堅持這樣做，可能看不到歐盟的劑量到達。我們不能擁有龐大的歐盟框架的好處，然後尋找以國家為單位的解決方案，自顧自地。”