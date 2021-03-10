歐委會執行副主席：試想文革中，毛能用今天的科技做什麼？

負責歐盟競爭事務的歐委會執行副主席瑪格麗特·維斯塔格（Margrethe Vestager）3月9日在接受德國《商報》採訪時表示，支持美國新政府關於在技術領域組建民主國家聯盟的提議。她指出，這種制度競爭首先來自於中國，中方的政策比以前 “更有雄心，更面向全球”。她說，數字技術是這種制度競爭的一個關鍵因素，“因為它是專制政權運作的核心”。

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被稱作歐盟“反壟斷女沙皇”的維斯塔格負責歐盟就人工智能、大數據、歐洲內部市場數字化、網絡安全、技術主權等事務。她在採訪中還宣布，歐委會的目標是在夏季之前制定出歐洲疫苗接種護照。她說，“這就是我們大家想要的。因為這是極其重要的，對我們所有人來說都能重新呼吸，特別是旅遊業受到了非常沉重的打擊。情況很嚴重”。她承諾，相關數據應儘可能地保護個人隱私。

採訪中，《商報》記者提問，“歐洲是否應該走第三條道路，超越美國的監控資本主義和我們從中國了解到的數字專制主義？”維斯塔格回答說，“在美國，企業已經創造了用戶即產品的商業模式。但美國人的價值觀其實和我們非常相似。”記者問，“然而美國政府卻沒有對科技公司進行監管。歐洲現在是否需要填補這一空白？”她說，“我們一直比美國更規範。我們有更強的福利國家，我們有不同的稅收模式，我們在職業健康安全、產品安全等方面有更強的監管。美國在這方面比較克制。”

記者問，“這是傳統的問題還是利益的問題？大的科技公司都來自美國。也許把規則強加給它們不符合美國的利益。”維斯塔格說，“這些公司來自美國，可能會有所區別。但歐盟和美國對這類事情的監管一直不一樣，歐盟更多的是通過法律來監管，美國更多的是根據個案來監管。對谷歌和臉書的限制更有可能是在那裡的法庭案件中設定的，而我們注重規則。這兩種方法可以很好地互補。”

記者問，“金融危機後，歐美設法共同收緊對大銀行的規定。現在是否可以想象類似的事情，跨大西洋的科技監管共識？”維斯塔格說，“這絕對有可能，因為美國也發生了很多變化。在我之前擔任歐盟競爭事務專員的任務中，我對谷歌的力量做了一些事情。在華盛頓，他們認為我是瘋子。如今，美國兩個政治陣營對科技公司的看法是不同的。這就可以進行新的討論。對我來說，重要的是我們不要浪費時間。歐洲市場必須要更好的工作，很多歐洲企業已經等不及了。”

記者問，“你怎麼看美國提出的組建民主國家科技聯盟的提議？”維斯塔格說，“美國人心目中的想法與我們的跨大西洋貿易和技術委員會的概念是一致的。我們需要一個民主國家聯盟的最高層核心，因為我們所處的系統性競爭與技術競賽密切相關。”記者說，“你是說與中國的制度競爭。”維斯塔格補充說，“好吧，我知道在十年前、十五年前我們從中國看到的，與今天看到的截然不同。中國的政策更有雄心，更具有全球性。在這場制度競爭中，技術具有非常重要的意義，因為它是專制政權運作的核心。”

記者問，“數字化是否會促進獨裁？”維斯塔格說，“不，就像所有的技術一樣，這取決於人們用它來做什麼。然而，今天技術上的事情是我們以前夢寐以求的。毛澤東會高興得跳起來：試想一下，在中國的文化大革命中，他能用今天的技術做什麼？”記者說，“不是一個令人鼓舞的想法...”

維斯塔格說，“用類比手段建立政權是很艱巨的。今天，完全不同的步伐和範圍是可能的。無論好壞都是如此。我們人類是龐然大物，但我們必須注意到這樣一個事實：發展速度正在大大加快。”記者問，“你作為競爭的無情守護者，已經名聲大噪。你有過懷疑嗎？我們是否應該像中國人一樣鼓勵工業冠軍？“

維斯塔格說，“我不認為放鬆競爭管制對我們有什麼幫助。你不能從中國的體系中挑出一個元素，然後說：‘我們也想這樣做’。我們應該讓中國人去做中國人（的模式）。他們能比我們做得更好。我們有一個連貫的系統。因為我們沒有一黨制國家決定一切，我們依靠的是經濟的活力。競爭推動了這種活力。它讓我們變得更好，在過去對我們很有用，我不明白為什麼它在未來不應該對我們有用。”

記者說，“因為當一個新興經濟體全力扶持其企業時，遊戲規則就會改變?”維斯塔格回答說，“我們最重要的任務之一是確保歐洲市場有公平的競爭條件。所以我們在研究國外的補貼，下個季度我們就可以提出這方面的建議。”記者提到，“我們早已確信，日益增長的繁榮會帶來更多的自由。但中國正在向我們展示，不自由的公民的自由市場可以非常成功。”

維斯塔格說，“歷史不是預設的，是開放式的，我們必須明白這一點。我們必須非常謹慎地對待如何利用技術來保持民主，而不是在自由變得越來越受限制的方向上跌跌撞撞。這就是為什麼我們在新法律中強調禁止上傳過濾器的原因：審查的風險太大。現在，保持平衡是很重要的，因為國家在我們的生活中起着核心作用，並命令一些以前完全無法想象的事情。戴上口罩，呆在家裡，關門大吉。”

記者談到，“歐盟將通過‘新冠恢復基金’向數字項目投資1500億歐元。你如何確保這些錢有利於歐洲的科技公司，而不是來自美國和中國的大公司？”維斯塔格說，“許多歐盟成員國將主要投資於培訓和行政管理的數字化，當然也投資於基礎設施。然而，對我們來說，重要的是結果，是我們正在取得進展的事實。所以我們沒有說明簽約的公司來自哪個國家”。記者談到，“美國人採取的是另一種方式。他們最近採取了‘購買美國法案’，使美國公司在政府合同中佔據優勢。”

維斯塔格表示，“在這個領域裡，作為司機，有競爭也是很重要的。有很棒的歐洲公司正在接受數字化挑戰。我們的項目應該是對他們的激勵，而不是禮物。”記者問，“如果我們依靠中國的網絡供應商華為來發展我們的基礎設施，我們能達到數字主權嗎？”她指出，“這個問題部分由歐盟5G工具箱來回答，這套標準是我們與成員國共同制定的。它的應用效果很好，確保我們有值得信賴的硬件和軟件供應商。畢竟，在國防政策方面，數字基礎設施也是非常重要的。它使許多事情成為可能，正如我們剛剛在病毒大流行中看到的那樣。但這也創造了許多新的攻擊點。”

記者問，“你是否將中國科技公司歸為高風險供應商？”維斯塔格稱，“我不會一概而論，我不了解它們的全部情況。但我確實看到，一些成員國越來越依賴愛立信或諾基亞等設備供應商。今天的情況與五年前不同。”