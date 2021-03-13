法國新冠

全法重症監護超過4千

Covid-19: plus de 4000 personnes en réanimation, une première depuis le 26 novembre (France) le 13 mars 2021 © AFP

作者： 法廣 4 分鐘

法國13日通報過去24小時內有29759人確診感染；174人死亡。全法累計死亡人數已經超過9萬人，為90315人。需要重症監護者超過了4000人，這是2020年11月26日來首次超過4千名重症患者。英國接種至少一劑新冠疫苗人數攀升至2368萬4000人，13日通報新增121人於確診感染28天內不治，累計染疫病故增至12萬5464例。