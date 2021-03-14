莫斯科近200名反對派人士集會被拘 布林肯呼籲俄當局停止迫害

俄羅斯內務部3月13日通過聲明表示，當天約有200名反對派活動人士在莫斯科被拘捕。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通過推特表示，呼籲俄羅斯當局結束對獨立聲音的迫害。

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據悉，周六當天來自俄羅斯各地區的市議員聚集在首都莫斯科，就即將於9月舉行的議會和地方選舉參加論壇討論。消息指，該活動是由俄羅斯流亡前寡頭米哈伊爾·霍多爾科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）創建的政黨組織的活動。

反對派活動人士伊利亞·亞辛（Ilya Yashin）通過推特介紹說，在活動開始40分鐘後，警察解散了論壇，並拘留了大約150名與會的代表。他介紹稱，“一場簡短論壇極具象徵性的結局：代表們上了警車，蒙面警察扭拽民眾的手臂。”莫斯科警方在聲明中表示，約有200人被拘押。警方指出，許多與會人士未戴口罩，還有一些人是被列為“不良”組織的成員。

就這一事件，布林肯回應稱，“今天，俄羅斯政府以可疑的理由拘留了近200名市政領導人和政治家，包括政治活動家弗拉基米爾·卡拉-穆爾紮（Vladimir Kara-Murza）和尤利婭·加利亞米娜（Yuliya Galyamin）。我們呼籲結束對獨立聲音的迫害。”