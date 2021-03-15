阿斯利康疫苗風波

意大利和西班牙加入停打阿斯利康疫苗行列

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Un vaccin AstraZeneca contre le Covid dans le cadre d'une campagne de vaccination en Belgique, en mars 2021
Un vaccin AstraZeneca contre le Covid dans le cadre d'une campagne de vaccination en Belgique, en mars 2021 © REUTERS
作者： 法廣
5 分鐘

意大利藥物局3月15日表示，因擔心造成血栓，已效法某些歐洲國家暫停使用英國阿斯利康公司（AstraZeneca）生產的疫苗。但加拿大衛生專家表示，確信阿斯利康疫苗安全無虞。西班牙暫停使用阿斯利康疫苗 。

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意大利藥物局（AIFA）幾天前已禁止使用某一批阿斯利康 疫苗，如今“決定，暫時在全國各地擴大使用禁令，以防萬一，並等候醫盟藥品管理局（EMA）作出認定”。

 

德國和法國15日稍早已表示，停止施打阿斯利康疫苗。

加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）15日指出，加國專家確信，該國施打的所有新冠疫苗都安全無虞，包括阿斯利康疫苗。

特魯多在電視記者會說：“我們關注的顯然是歐洲特定一批疫苗的施打結果，而我們可以向全體加拿大人民保證，我們施打的並非同一批疫苗。”

挪威又一醫護人員接種阿斯利康疫苗後死亡

挪威衛生當局15日表示，一名醫護人員在接種英國阿斯利康公司（Astr阿斯利康eneca）研發的2019冠狀病毒疾病（COVID－19）疫苗後腦出血死亡，不過目前尚未確定死因是否與施打疫苗有關。

這是挪威若干天來第2次發生這類死亡事年，為防萬一，挪威11日已暫停為國民施打阿斯利康疫苗。

挪威衛生當局13日表示，有3名醫護人員在接種疫苗後因血栓、出血以及血液中的血小板數量過低而住院。這3人的年齡都在50歲以下，且都注射過第一劑阿斯利康疫苗。

據稱其中一人是“健康狀況良好”的女性醫護，14 日因腦出血而過世。她11日已住院，距她接種疫苗大約一周時間。

挪威藥品管理局（Norwegian Medicines Agency）官員梅森（Steinar Madsen）告訴記者：“我們無法證實或排除此事與疫苗有關。”

 

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