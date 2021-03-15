意大利和西班牙加入停打阿斯利康疫苗行列

意大利藥物局3月15日表示，因擔心造成血栓，已效法某些歐洲國家暫停使用英國阿斯利康公司（AstraZeneca）生產的疫苗。但加拿大衛生專家表示，確信阿斯利康疫苗安全無虞。西班牙暫停使用阿斯利康疫苗 。

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意大利藥物局（AIFA）幾天前已禁止使用某一批阿斯利康 疫苗，如今“決定，暫時在全國各地擴大使用禁令，以防萬一，並等候醫盟藥品管理局（EMA）作出認定”。

德國和法國15日稍早已表示，停止施打阿斯利康疫苗。

加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）15日指出，加國專家確信，該國施打的所有新冠疫苗都安全無虞，包括阿斯利康疫苗。

特魯多在電視記者會說：“我們關注的顯然是歐洲特定一批疫苗的施打結果，而我們可以向全體加拿大人民保證，我們施打的並非同一批疫苗。”

挪威又一醫護人員接種阿斯利康疫苗後死亡

挪威衛生當局15日表示，一名醫護人員在接種英國阿斯利康公司（Astr阿斯利康eneca）研發的2019冠狀病毒疾病（COVID－19）疫苗後腦出血死亡，不過目前尚未確定死因是否與施打疫苗有關。

這是挪威若干天來第2次發生這類死亡事年，為防萬一，挪威11日已暫停為國民施打阿斯利康疫苗。

挪威衛生當局13日表示，有3名醫護人員在接種疫苗後因血栓、出血以及血液中的血小板數量過低而住院。這3人的年齡都在50歲以下，且都注射過第一劑阿斯利康疫苗。

據稱其中一人是“健康狀況良好”的女性醫護，14 日因腦出血而過世。她11日已住院，距她接種疫苗大約一周時間。

挪威藥品管理局（Norwegian Medicines Agency）官員梅森（Steinar Madsen）告訴記者：“我們無法證實或排除此事與疫苗有關。”