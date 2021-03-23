布林肯上任首訪北約 提中國威脅挑戰國際秩序

美國國務卿布林肯23日訪問北大西洋公約組織時提及中國威脅，強調必須確保關注中國對國際秩序構成挑戰，北約秘書長斯托爾滕貝格呼應國際合作應對中國崛起的安全隱憂。布林肯（Antony Blinken）上任後本周首訪歐洲；在亞洲方面，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）也正訪問中國，當中俄展現加強合作對抗西方社會時，美國與北約（NATO）也展示強硬立場。

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布林肯23日與北約祕書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）會面，除表達美國對北約的堅定承諾，扭轉前政府時代的美歐疏離外，2人並多次提及中國及俄羅斯的威脅。

布林肯表示，美國堅決反對俄羅斯企圖破壞北約聯盟的行動，同樣地也必須確保北約關注中國對以規則為基礎的國際秩序所構成的挑戰，而這也是北約2030年願景的一部分。

斯托爾滕貝格在會中多次點名中國，警示當前出現巨大的全球挑戰，包括俄羅斯侵略鄰近地區、中國崛起產生的安全隱憂、全球出現恐怖主義及網路威脅、氣候變遷等。

斯托爾滕貝格強調面對這些挑戰，沒有任何一個國家及大洲能獨自應對，需要歐洲和北美一起合作，以應對中國的崛起以及俄羅斯的挑戰。

北約近年來多次公開提及中國威脅，斯托爾滕貝格去年6月指中國國防支出名列全球第二，僅次於美國，中國擁有2000枚短、中、遠程導彈，其中針對航空母艦的東風-21D中程彈道飛彈威力特彆強大，“中國大量投資核子武器和洲際導彈，射程可及歐洲，北約盟國必須團結面對這個挑戰”。

之後斯托爾滕貝格提出“北約2030”（NATO 2030）願景以應對新科技、恐怖主義和中國在全球崛起的新戰略概念，呼籲擁有30個成員國的北約聯盟國“發展新科技的共同原則和標準”，以因應有關運用大數據和網路通訊的“顛覆性技術”安全挑戰。

今年2月斯托爾滕貝格也在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上指出：“中國的崛起在跨大西洋方面，對我們的安全、繁榮和生活方式帶來潛在後果已是個確定的問題。”