法軍總參謀長：世界秩序正圍繞美中競爭重組，所有國家都將被迫站隊

《費加羅報》5月22日刊登的對法國軍隊總參謀長弗朗索瓦·萊科因特雷（Francois Lecointre）的專訪中，後者表示，“我們正在走向世界秩序的重組，其圍繞着美國和中國之間的競爭而展開。在這次重組中，世界上所有國家都將被迫選擇立場。” 他說，“法國和歐洲必須通過依靠戰略夥伴來代表一條平衡的道路。”

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在萊科因特雷看來，到2030年，衝突的風險將增加。緊張局勢將比當下更加嚴重，升級的風險更大。他指出，“在冷戰結束時，一些人天真地認為，‘歷史已經終結’，不會再有重大衝突發生。但在一些發展中國家，特別是在阿拉伯-穆斯林世界，已經有了內部挫折的種子”。其還表達了對被視為主導和霸權的西方世界的反對。萊科因特雷稱，“這種挫折感導致了對復仇的渴望。我們在21世紀初看到了後果，然後是在法國發生的襲擊事件”。他說，“我們將在未來很長一段時間內看到他們。這種危險對我們的社會來說是可以立即感知的，因為它以恐怖主義的形式表現出來。”

萊科因特雷稱，“區域行動者也將他們的一些要求建立在激化的民族主義之上。除了這些威脅之外，非洲還有其他現象：人口失衡、氣候變化和當地大多數國家的民主制度明顯困難。國家的軟弱導致了越來越多的危機。沒有理由相信這種不穩定會在十年或二十年後結束”。萊科因特雷續指，“除了這些危險之外，不受約束的大國重新崛起，挑戰穩定和國際法同樣促成風險”。他稱，“這些國家顯然首先是俄羅斯和中國，但也包括伊朗等區域性大國”。

萊科因特雷說，“我們正在走向世界秩序的重組，其圍繞着美國和中國之間的競爭而展開”。他認為，“在這次重組中，世界上所有國家都將被迫選擇立場。這將是非常困難的，這正是因為法國和歐洲都對此沒有興趣。即使不存在質疑我們與美國關係的問題，這一點至關重要；我們也決不能讓自己被捲入中國和美國之間可能出現的無差別的對抗”。在他看來，“法國和歐洲必須通過依靠戰略夥伴來從中代表一條平衡的道路”。

萊科因特雷談到，歐洲正在努力設想其戰略自主權。他承認，“的確，這是非常困難的。歐洲是建立在單一市場和單一貨幣之上的。歸根結底，這是一種最低限度的共同點的形式”。他提及，“構建一個共同的政治認同，在短期內無疑更難實現。我們正處於一個轉折點。要麼歐洲停留在原地，最終將從國際舞台上消失。或者說，它將能夠對其公民的安全期望做出回應。萊科因特雷強調，歐洲的下一步將是在國防方面的努力。”

另就俄羅斯對歐洲構成怎樣威脅的問題，萊科因特雷說，“首先，有烏克蘭的具體事例。我們必須考慮到東歐國家面對俄羅斯大規模重新武裝的現實而產生的恐懼。在潛艇和外大氣層空間，俄羅斯，像中國一樣，正在成為一個極其激烈的競爭者。我們需要找到相處的方式”。他續指，“但今天，我們正處於拒絕這一規定的階段。這種對峙是危險的。然而，莫斯科繼續想通過在數字技術和影響力領域採取行動來削弱我們的民主模式。這種危險表現在國家領土上。”

萊科因特雷說，“在我們有利益的地方也可以看到。今天，俄羅斯、土耳其和中國在非洲的存在是令人擔憂和破壞穩定的。中國的態度是征服資源和採取立場影響大陸平衡”。針對在這種情況下，信息戰會不會變得更為重要的問題，他表示，“這是一個核心問題”。萊科因特雷說，“我們的敵人將盡其所能，破壞我們國家和國際行動的民主基礎。其補充說，最近的事件表明，他們毫不猶豫地干預選舉進程，或在媒體和社交網絡上傳播有關我們軍事行動的虛假信息。面對這種情況，軍隊必須能夠發現攻擊，並在攻擊涉及其在國家領土之外的行動時採取行動。我們可以通過譴責操縱行為、恢復真相或反擊敵人的宣傳，特別是在網絡領域的宣傳來做出回應。”

針對在混合戰領域，法軍的目標是什麼的提問，萊科因特雷說，“每當一個新的領域向人類活動開放時，它很快就會成為一個衝突的領域。我們的對手使用混合戰略，在大約十年後肯定會產生一段額外的風險。”他說，“在這些新領域，很難對侵略者進行定性，也很難設定紅線。這就是為什麼我們必須能夠自主地觀察、分析和理解那裡正在發生的事情。我們的軍事活動不能沒有太空來進行通信、觀察或定位。”他補充說，“一個主要的挑戰將是，面對某些大國，特別是中國和俄羅斯，發展破壞、阻礙甚至摧毀太空資產的能力，保持我們在太空的機動自由。我們還必須保持我們在深海的行動自由。”

萊科因特雷說，“在深海中，我們也必須保留行動的自由。在網絡方面，我們必須能夠做出反應，包括進攻，並保持對我們日益數字化的戰鬥資產的永久控制”。他談到，“混合戰並不限於這些領域。還有利用法律作為權力的工具、經濟領域、社會領域......例如，土耳其利用移民槓桿，就像它利用經典的軍事工具一樣多。我們的對手不認為和平時期和戰爭時期有什麼區別”。

萊科因特雷說，“他們看到了一種連續性，一種永久的對峙。按照共和國總統的要求，增加我國軍隊實力的軍事計畫法的目標之一是能夠承擔權力關係，必要時在所有這些領域作戰。”萊科因特雷在採訪中還就法國和歐洲軍隊在薩赫勒地區的軍事介入和合作及前景，近期發生的一些退休法國將領和軍事人士發表聯名信的事件等問題加以了回應。