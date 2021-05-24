美國呼籲白俄羅斯立即釋放劫持記者 歐盟峰會商榷制裁白俄羅斯

美國國務院就白俄羅斯記者普羅塔塞維奇被逮捕事件發表公告，呼籲白俄羅斯立即釋放被截獲的記者，歐盟也將在周一周二兩天的布魯塞爾峰會上商討如何對白俄羅斯進行進一步的制裁。

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美國國務院周一發表公告對白俄羅斯為了逮捕一名白俄羅斯公民或劫持歐洲客機的行為加以強烈的譴責。

聯合國旗下的國際航空組織表示白俄羅斯強迫客機降落事件違背了有關國際航空規章的芝加哥公約。

一名在飛機上的目擊者向法新社表示，很明顯，普羅塔塞維奇十分害怕，他向乘客們表示，他將很可能面臨死刑判決。

5月24日開幕的為期兩天歐盟理事會峰會將討論如何對白俄羅斯進行進一步制裁，歐盟此前針對白俄羅斯總統盧卡申科的制裁導致白俄羅斯越來越靠近莫斯科，包括法國，德國在內的歐盟成員國都對白俄羅斯的動用軍機劫持民航飛機事件進行了強烈的譴責，波蘭將此行為評論為是國際恐怖事件。北約呼籲對劫機事件的整體過程進行徹底調查。拉脫維亞與給予普羅塔塞維奇避難權的立陶宛呼籲國際航班不再飛躍白俄羅斯上空。

白俄羅斯媒體引述明斯克機場消息，炸彈預警是白俄羅斯軍機進行強迫迫降的原因，由總統盧卡申科本人親自下令，嚴查之後，才發現是虛驚一場。立陶宛機場向法新社表示他們從明斯克機場獲得了同樣的信息。

2020年夏天因抗議總統選舉不公而在白俄羅斯爆發的大規模示威抗議活動在四人死亡以及數百人遭到逮捕之後逐漸陷入低谷，白俄羅斯當局逮捕了大量參與抗議活動的人士以及媒體記者。

現年26歲的普羅塔塞維奇是白俄羅斯反對派備受歡迎的社交媒體『電報』頻道NEXTA的創建人之一，該媒體大量報道了民眾的反政府抗議活動和當局的鎮壓行徑，成為白俄羅斯民眾最主要的政治信息來源，去年十一月，他與另外一位該頻道的創建者被相當於克格勃的白俄羅斯安全局列入參與恐怖分子活動名單。當局給他安置的罪名是“組織大規模騷亂、擾亂社會秩序和煽動社會仇恨”。

除了白俄羅斯議題之外，為其兩天的歐盟峰會還將討論新冠疫情以及歐盟尤其是西班牙的新一輪移民問題。