劫持客機事件 美國重啟對9家白俄國企封鎖制裁

針對白俄羅斯盧卡申科政權5月23日出動戰鬥機迫降民航航班，以逮捕獨立記者和其同伴事件，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）5月28日宣布，2021年6月3日起，美國將重新對9家白俄羅斯國有企業實施全面封鎖和制裁。

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白宮周五發表的聲明寫道，“白俄羅斯以虛假理由迫使在歐盟兩個成員國之間旅行的瑞安航空的商業航班強行改道，隨後將白俄羅斯記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）帶走並逮捕，這是對國際規範的直接侮辱”。聲明稱，“這些事件是在盧卡申科政權對白俄羅斯人民對民主和人權的渴望的鎮壓浪潮不斷升級的情況下發生的。為了回應5月23日的事件和盧卡申科政權對基本自由的持續攻擊，美國正在採取以下行動。”

白宮介紹稱，“美國已經在聯合國、歐洲安全與合作組織（OSCE）、國際民用航空組織（ICAO）、七國集團（G7）和北約組織（NATO）加入對5月23日事件的公開譴責。我們將繼續在這些機構倡導對盧卡申科政權的行動，因為其冒犯了國際規範，破壞了民主和人權。”聲明指，“國務院已向美國公民發出4級‘請勿旅行’警告，敦促他們不要去白俄羅斯旅行。聯邦航空管理局已經發布了一份飛行員通知，警告美國客運公司在考慮在白俄羅斯空域飛行時要特別小心。”

白宮稱，“2021年6月3日，美國將重新對9家白俄羅斯國有企業實施全面封鎖制裁，這些企業此前在財政部的一系列一般許可下獲得了寬限。由於這項措施，美國人將被禁止與這些實體、其財產或其財產利益進行交易。”白宮表示，美國與歐盟及其他夥伴和盟國協調，正在制定一份針對盧卡申科政權主要成員的定向制裁清單，這些成員與持續的侵犯人權和腐敗、2020年選舉造假以及5月23日的事件有關。白宮稱，“財政部將制定一項新的行政命令供總統審查，該命令將為美國提供更多的權力，對盧卡申科政權的成員、其支持網絡以及那些支持腐敗、濫用人權和攻擊民主的人實施制裁”。

美國司法部，包括聯邦調查局，正在就此事與歐洲同行緊密合作。美國還將暫停對2019年美國-白俄羅斯航空服務協議的酌情適用。白宮稱，“我們與我們的夥伴和盟國一起採取這些措施，以追究該政權對其行為的責任，並表明我們對白俄羅斯人民的願望的承諾。我們呼籲盧卡申科允許對5月23日的事件進行可信的國際調查，立即釋放所有政治犯，並與民主反對派領導人和民間社會團體進行全面和真正的政治對話，致使在歐安組織的主持和監督下進行自由和公平的總統選舉。”