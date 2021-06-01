波蘭法庭6月1日開審涉及華為的中國間諜案

路透社華沙電稿稱，華沙法院周二（6月1日）開庭審理涉及一名波蘭前特工和一名華為前僱員的間諜案。而此刻，一些歐洲國家正在考慮是否將華為的設備排除在其5G電信網絡之外，迄今歐洲只有英國和瑞典採取了這樣的措施。

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波蘭於2019年1月以涉嫌為中國從事間諜活動為由逮捕了這兩人，同時，國際社會也對通訊網絡中使用華為設備的潛在安全風險的爭論愈演愈烈。

華為雖一再否認其設備可被北京當局用於間諜活動，但美國一直施壓各國封殺華為。目前在歐洲只有英國和瑞典採取了這樣的措施。

據路透社援引法庭文件顯示，波蘭檢察官指控39歲的王偉晶以擔任華為高管為掩護，為中國從事間諜活動超過七年，試圖加強華為對波蘭政府的影響力，並使其能夠管理波蘭的科技基礎設施。

王偉晶的律師巴特羅密·傑恩考斯基（Bartlomiej Jankowski）則對路透社說，檢方沒有證據證明他的當事人有任何間諜活動。

據悉，王偉晶還被檢方指控招募了一名前波蘭特工，這名特工向他透露了影響該國救援和公共安全服務無線電網絡的方法。王偉晶自被捕以來一直在押。

這名波蘭被告名叫皮奧特·D（Piotr D.），曾在政府高層工作多年，他被指控成為了公共行政方面的消息來源。

不過，兩人都否認有任何不當行為。

華為在王偉晶被捕後將其解僱，但資助他的訴訟費用，該公司上個月在一份聲明中對路透社表示，華為的活動“符合透明度和遵守法律和監管的最高標準“。

路透社指出，波蘭總理莫拉維茨基去年提出了一項立法草案，該草案可能導致華為實際上被排除在5G網絡建設之外，但這項提案尚未在議會進行討論。

另一方面，華為警告說，將其排除在5G之外意味着波蘭經濟將遭受近120億美元的損失，而且5G的推出也將被推遲幾年的時間。此外，華為也對瑞典禁止使用其5G網絡設備的禁令提出了法律挑戰。