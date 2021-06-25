歐盟峰會艱難議題：俄匈土仍引分歧

歐洲聯盟27國今天繼續艱難的峰會，相關議題包括歐盟與俄羅斯總統普京是否舉行高峰會議，土耳其重啟與歐盟接觸，以及匈牙利反對同性戀立法爭議，均在分歧中無法獲得協議。德國總理默克爾感性說，或是她的最後的歐盟峰會，分歧前有失落感。而法國總統馬克龍今天仍然試圖說服，歐盟與俄羅斯總統普京峰會對話很有必要。

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據法新社今天自布魯塞爾報道稱，歐盟領導人周四強烈譴責匈牙利的維克多-歐爾班被認為是歧視同性戀的法律，也未能就與俄羅斯總統普京舉行峰會達成一致。

據與會者說，匈牙利有爭議的立法在布魯塞爾舉行的27國峰會上引發了異常激烈的辯論。據比利時首相亞歷山大-德克羅評論道，"這不是一場外交討論，它更像是一場對抗，" 德克羅稱這是一個 "相當重要的歷史性的時刻"。

匈牙利的恐同立法導致17個成員國，包括法國、德國、荷蘭、意大利和比利時領袖，寫信給歐盟領導人查爾斯-米歇爾和烏蘇拉-馮德萊恩以及聯合國秘書長安東尼奧-古特雷斯（受邀參加峰會），敦促需要維護歐洲價值觀。

據德克羅強調說，幾乎所有 領導人都批評了匈牙利這位領導人，但歐爾班獲得波蘭的支持和斯洛文尼亞人的有保留支持。

據德國總理默克爾說："討論很熱烈，而且非常、非常坦率。"我們都非常清楚我們所珍視的基本價值觀。"

法新社說，荷蘭首相馬克-呂特的態度非常強硬，他說匈牙利的法律 "已經沒有資格進入歐盟"。他告訴維克多-歐爾班，如果他不喜歡歐盟的價值觀，他可以啟動 "為此目的而制定的 "條約第50條，即離開歐盟。據一位歐盟人士稱，英國人也是這樣做的。

據該報道，根據這一消息來源，盧森堡首相格紮維埃-貝泰爾認為已經越過了 "紅線"，瑞典的斯特凡-勒夫文警告說，他的同胞們不希望 "向這樣一個國家送錢"，以這種方式行事，而歐盟的資金對匈牙利來說是重要的財政資源。

據匈牙利新近的法律規定，"18歲以下的人不得接觸描繪性行為或宣傳偏離性別認同、變性和同性戀的色情製品和內容"。

據法國總統埃馬紐埃爾-馬克龍曾判斷，這項法律 "在我看來不符合我們的價值觀"，希望能說服匈牙利領導人 "改變這一文本"。

不過，據歐爾班為自己辯護說，他的歐洲同行沒有讀過這部法律，這部法律不是關於同性戀者的，（而是）父母想對他們的孩子進行性教育的方式。據匈牙利司法部長朱迪特-瓦爾加在推特上說，"匈牙利並不想離開歐盟。相反，我們希望從偽君子手中拯救它。"

報道稱，這個有爭議的法律為布達佩斯引來一封來自歐盟委員會的譴責信，歐盟委員會要求它在6月30日前做出回應。歐盟行政部門有權對違反歐盟法律的行為提起訴訟，這可能會導致提交給歐盟法院和制裁。

歐盟峰會根據該報道的敘述，在暴風雨般的交流之後，各國元首和政府首腦討論了與俄羅斯關係的棘手問題，自2014年克里米亞被吞併和烏克蘭衝突開始以來，這種關係一直在持續惡化。

歐盟領導人暫時排除了與俄羅斯總統弗拉基米爾-普京舉行峰會的可能性，認為條件沒有得到滿足。這一前景是安格拉-默克爾所希望的，得到了法國的支持。"我本希望有一個更大膽的結果，"德國總理感嘆道，這可能是她的最後一次歐盟峰會。

東歐國家和波羅的海國家特別反對恢復歐盟和俄羅斯之間的峰會。據立陶宛總統吉塔納斯-納烏塞達解釋說，"現在還為時過早，因為到目前為止，我們沒有看到弗拉基米爾-普京的行為有任何根本性的改變。"

法國總統馬克龍今天再次強調與俄羅斯總統普京展開峰會對話的重要性。

俄羅斯總統府今天則表示，對歐盟峰會的擱置對話決定，深感遺憾。

法新社報道稱，至於與土耳其的困難關係，歐洲聯盟呼籲土耳其埃爾多安總統在一年的高度緊張之後，消除恢復關係的最後障礙，堅持尊重該國的基本權利和 "解決塞浦路斯問題"。

歐盟委員會提議撥款57億歐元，資助對土耳其、黎巴嫩和約旦的敘利亞難民的援助，直到2024年，其中35億歐元用於支持土耳其的370萬敘利亞人。據一位外交官說，資助的細節還沒有決定。根據2016年與土耳其達成的移民協議，歐盟已經撥款超過60億歐元，其中41億歐元已經支付。

據土耳其官方消息，土耳其總統艾爾多安對歐盟的峰會相關結果感到失望。

周五，各國領導人將對歐洲克服大流行病造成的危機的恢復計畫進行評估，預計將在一個月內支付第一批款項。他們還將試圖在7月在威尼斯舉行的關鍵的20國集團會議之前，消除他們在跨國公司稅收改革建議上的分歧。