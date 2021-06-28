西班牙葡萄牙對英國觀光客施加入境新條件

在印度首先發現的B16172新冠病毒變體被世衛組織命名為Delta

由於英國新冠病毒病例增加，葡萄牙和西班牙兩國政府周一（6 月 28 日）表示，將對英國人施加新的入境條件。

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那些想前往西班牙度假的英國遊客，如今需要完成新冠病毒的疫苗接種或出示 PCR 核酸檢測呈陰性證明。 那些想去葡萄牙但尚未完全接種疫苗的人，入境後，必須進行新冠病毒檢疫隔離。 由於英國新冠病毒病例增加，葡萄牙和西班牙兩國政府周一（6 月 28 日）表示，將對英國人施加新的入境條件。

在西班牙，宣布這一消息之際，該國的巴利阿里群島剛剛被倫敦列入其旅遊安全目的地“綠色名單”，此舉意味着從 6 月 30 日星期三起，從該群島回國的英國人，將可免於檢疫隔離措施。

西班牙首相佩德羅·桑切斯 (Pedro Sanchez) 在電台訪談中指出，因印度變種病毒( Delta) 而導致英國衛生狀況有“負面演變”時，宣布前往西班牙度假的英國遊客需要完成新冠疫苗的接種或出示 PCR 檢測呈陰性證明。

至於葡萄牙，正面臨因印度變種而導致的新冠病毒疫情高潮，該國政府周一也宣布， 那些想去葡萄牙但尚未完全接種疫苗的人，入境後，必須進行新冠病毒檢疫隔離。這項措施至少一直持續到7月11日為止。

葡萄牙在5 月中旬，已成為歐盟中唯一一個歡迎英國遊客的國家，但三周後，倫敦再次對他們從國外返回的英國人，強制規定必須實施檢疫隔離措施。

而西班牙，於 5 月 24 日向英國遊客敞開了大門，與歐洲國民待遇不同的，這些英國人甚至不需要出示 PCR核酸測試陰性證明。 自6月7日起，作為全球第二大旅遊目的地的西班牙，也對來自世界各地已完成接種疫苗的遊客開放邊境。