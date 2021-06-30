劫機事件：美國禁止與白俄羅斯間客運機票銷售

美國運輸部6月29日發布了一項命令，禁止在美國和白俄羅斯之間銷售客運航班機票，包括聯程機票，以作為盧卡申科當局早先出動戰鬥機迫使瑞安航空航班改道迫降明斯克，並逮捕機上乘客獨立記者普羅塔塞維奇(Roman Protasevich)及其女友薩佩加（Sofia Sapega）的回應。

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美國運輸部周二通過聲明表示，“運輸部命令的前提是國務院認定，鑒於瑞安航空4978號航班改道，限制美國和白俄羅斯之間的運輸符合美國的外交政策利益。該禁令將為美國政府提供能力，對任何被認為符合美國國家利益的運輸，包括基於人道主義或國家安全理由的運輸，進行逐案例外。”

對此，美國務卿布林肯（Antony Blinken）通過推特表示，“謝感謝布蒂吉格部長和美國運輸部應我的要求，迅速發布命令，提議禁止美國和白俄羅斯之間的航空客運銷售。我們正在追究盧卡申科政權對其危險行為和無視國際規範的責任。”

今年5月，美國政府曾建議客運航空公司在飛越白俄羅斯上空時需“極度謹慎”，然而，當時美國並沒有施加任何在航空領域對白俄羅斯的限制。據悉，美聯航飛往印度的航線有時在白俄羅斯附近飛行，但沒有其他美國客運公司通常飛過白俄羅斯的領空。

分析人士指出，華盛頓的這一最新舉措將主要是象徵性的，因為從美國的旅遊服務機構購買到的前往白俄羅斯的機票相對較少。

此前，美國、歐盟、英國以及加拿大6月21日發布聯合聲明，宣布對白俄羅斯實施制裁。被制裁名單中包括62名白俄羅斯個人和5個實體。至此，被列入歐盟制裁名單的白俄羅斯公民人數已達166人，共計15家實體。