歐洲杯八強今晚開打 謹防Delta病毒近距離覬覦！

歐洲杯足球賽今天開始四分之一決賽，意大利人和比利時人今天晚上將在歐洲錦標賽的四分之一決賽中對決。賽場選在德國慕尼黑。稍早，下午6點左右，羅瑞士和西班牙對決，賽場仍然選在俄羅斯聖彼得堡。明天，再有捷克與丹麥撕打，以及烏克蘭與英國比賽。

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據法新社說，意大利和比利時今天周五（21:00）在慕尼黑舉行的歐洲杯四分之一決賽中對決。據意大利球隊報告，球隊精神狀態極好。意大利定下晉級決賽目標。同時已經帷幄為下一輪晉級半決賽甚至進入決賽做好準備。

據該報道，統計數字對意大利有利，他們在重大比賽中從未被比利時擊敗過，並且在至今31場比賽中仍然保持不敗。

今天下午6點左右，體育聚焦羅盤將指向東北方向：瑞士和西班牙的對決選在聖彼得堡，將在當地球場上進行一場激動人心的對決，法新社警告，局勢在球場外更令人擔憂。

西班牙已經完善了他們的進攻調整，在過去兩場比賽中西班牙人打進了10個球，並擊潰了克羅地亞的防守（5-3 a.p.），而瑞士也在點球大戰中擊沉了保有當屆世界冠軍的法國（3-3 a.p.，點球5-4）。

但在所有興奮的背後，涅瓦河畔的疫情局勢危險從未遠離過。俄羅斯周四連續第三天打破了因Delta變體引起的新冠肺炎病毒感染的記錄，在去過Gazprom足球場的球迷甚至球員中發現了幾百個確診病例，該足球比賽競技場在小組賽期間每場比賽接待18000至26000名觀眾。

世界衛生組織（WHO）已經敲響了警鐘，特別是歐洲杯賽的最後一站，即半決賽和決賽，聖彼得堡與倫敦，都由於這種更具傳染性的病毒變體而導致新冠肺炎病毒疫情反彈。