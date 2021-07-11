意大利險勝歐洲杯 英格蘭夢碎倫敦

歐洲杯決賽，英格蘭對意大利不分勝負，發起點球大戰，撲出兩顆球的英格蘭隊門將皮克福德最終也未能挽救本隊的失敗。

歐洲杯決賽七月11日晚上在六萬多觀眾的倫敦溫布利體育場登場，意大利對英格蘭隊，最後點球大戰一決勝負，意大利戰敗英格蘭隊! 意大利重上高峰，發明足球的英國冠軍夢碎，球迷們落淚，倫敦的街道驟然死一般寂靜。

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英國人自1966年獲得世界盃冠軍後，從未在世界級大賽奪得冠軍，這次在自家門口決賽，天時地利人和，志在必得! 因此這場比賽一開局就異常激烈，英格蘭隊全場緊逼，長傳快攻，令意大利隊猝不及防。

開賽僅一分57秒，英格蘭快速攻防，凱恩轉移給特里皮爾，後者精準長傳左後衛盧克·肖，肖一腳擊地射門，英格蘭隊閃電破門，1-0領先。根據歐足聯數據，這是歐洲杯最快的一次進球記錄，英國球迷全場歡聲雷動。

英格蘭以迅雷不及掩耳之勢踢進一球後，繼續在意大利門前形成強大壓力，意大利一直找不回狀態，上半場接近尾聲時，意大利隊重新控球，屢屢逼到英國隊門前，但射門機會很少。

下半場，意大利球員控球技藝似乎明顯高出對方，比賽第66分鐘，意大利獲角球機會，維拉蒂後點頭球攻門被皮克福德撲出，中後衛博努奇跟進補射破門！意大利踢平，1-1！下半場結束，比分不變

雙方在隨後的三十分鐘加時賽仍然保持1-1平局，之後進入點球大戰，英格蘭兩大將踢飛點球，最終意大利以總比分4-3擊敗英格蘭，奪得了本屆歐洲杯冠軍，時隔53年再奪歐洲杯！

英國人期望期望奪得本次歐洲杯冠軍，這場決賽是一場典型的風格大戰，意大利，四次世界盃冠軍，一次歐洲杯冠軍，是以防為主，防中突破的策略大師，而英國則是一個充滿悖論的國家，創造了足球可是難以在重大國際比賽上找到位置。僅僅在1966年，半個多世紀前，拿過一次世界盃冠軍。由於英國隊這次表現不俗，從循環賽進入八分之一決賽後，越戰越勇，技術精湛，激起英國人的強烈希望。

倫敦全城連日來處於節日氣氛中，歐洲杯落下帷幕，英國隊沒有圓夢，但是英國隊這次突出的表現，為參加明年世界盃比賽奠定了堅實的基礎。

英國主帥索斯蓋特安撫球員薩科的照片上了英國周一出版的多家報紙的頭條，薩科在角球大戰時踢飛了球。

『泰晤士報』寫道：點球魔咒剝奪了英國的夢想。『衛報』則感嘆“勝利如此接近……”，雖敗猶榮，免費的地鐵報這樣標題：“獅子軍團讓我們自豪!” 『太陽報』仍然十分樂觀：小夥子們別忘了，世界盃就在明年!

意大利則是在2012年歐洲杯賽四比零慘敗於西班牙後，一蹶不振，近年逐漸恢復水平，本屆歐洲杯重振雄風，重新挺入世界強隊之列。