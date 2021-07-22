英國最大芯片廠被中企收購後遭英政府停止撥款

據英國《每日電訊報》7月20日報導，在中企安世半導體提出收購英國最大芯片生產商Newport Wafer Fab（NWF）後，英國政府已切斷對後者的撥款。NWF此前參與了十餘個英國政府合同項目，包括為戰鬥機雷達、5G通信網絡供應芯片。

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報導指，在NWF公司被出售給中企聞泰科技全資子公司安世半導體（Nexperia）後，英國研究與投資局（UKRI）根據政府指示暫停了對前者的撥款。本月5日，聞泰科技宣布，安世半導體擬收購NWF。不過，約翰遜政府目前正對交易展開國家安全審查，未來幾周內將作出決定。該消息傳出後，其也成為了近日英國議會關注的焦點議題，不少保守黨黨內議員以英國國家安全和戰略利益為由反對這項交易。

據一位接近該交易的消息人士稱，NWF總共參與了十多個英國政府資助的項目，價值約5500萬英鎊，絕大部分由英國商業、能源和產業戰略部下屬的英國創新局提供資金。其中一筆價值約540萬英鎊的防務合同，旨在研發用於戰鬥機雷達系統的芯片技術，並供應意大利列奧納多公司、歐洲導彈集團、美國艾銳勢集團等軍工及通訊企業。

英國議會下議院外交事務委員會主席湯姆·圖根德哈特（Tom Tugendhat）表示，“英國已經支付了研究費用，使NWF成為英國政府國防項目的一個重要合作夥伴。這就是為什麼我們需要以國家安全為由對該決定進行全面審查的原因”。

一位英國政府發言人說，“我們已經徹底考慮了這個問題，並將繼續密切監測這一情況。國家安全顧問正在審查這一案件，如果需要，我們將毫不猶豫地採取進一步行動”。其表示，“我們仍然致力於半導體行業，以及它在英國經濟中發揮的重要作用。”