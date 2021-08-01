《金融時報》：輝瑞和莫德納新冠疫苗趁機漲價

歐盟和疫苗公司合同價格遭到調高。根據《金融時報》的報道，製藥公司輝瑞公司和莫德納將其冠狀病毒疫苗的價格提高。輝瑞每劑價格從15.50調高至19.50歐元；莫德納每劑疫苗從19調高至21.50歐元。

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而正在大家思考新冠疫苗是否對delta變異毒株是否有效的討論時，輝瑞和莫德納調高了出售價格。

法新社記者在詢問歐盟是否存在合同價格調高一事時，歐盟以合同保密性拒絕了回答。法新社表示：歐盟一直拒絕透露所定新冠疫苗的價格。

去年12月，一名比利時女部長曾經發推詳細公布了政府訂購疫苗的具體價格表。此表格顯示，一劑阿斯利康疫苗單價為1.78歐元；而莫德納疫苗價格貴得多，為14.70歐元。但很快這名比利時女部長公布的疫苗價格表隨機被刪掉。

歐盟委員會5月20日宣布，歐盟與美國輝瑞製藥有限公司和德國生物新科技公司已簽署第三份合同，將增購18億劑兩家公司聯合研發的新冠疫苗。

歐盟委員會稱，上述疫苗將供歐盟27個成員國在2021年至2023年期間使用，合同要求疫苗必須在歐盟境內生產，生產所需的關鍵原料也需從歐盟採購。

今年7月初，歐洲委員會主席馮德萊恩宣布，歐洲聯盟已經實現了7月份提供足夠劑量的目標，將接種70％的成年人口（3.36億人）。

歐盟訂購了3.3億劑輝瑞疫苗；1億劑阿斯利康疫苗；5千萬劑莫德納疫苗；2千萬劑強生疫苗。

7月底，輝瑞實驗室計畫今年出售335億美元（282.23億歐元）疫苗，而兩個月前的目標曾為260億美元（21.91億歐元）。