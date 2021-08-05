盧卡申科政權關閉白俄邊境 東奧運動員：去機場路上決定拒絕回國

現已安全抵達波蘭首都華沙的白俄羅斯奧運短跑運動員齊馬努斯卡婭（Krystsina Tsimanouskaya）8月5日向媒體表示，她是在被白俄羅斯國家奧委員成員帶到東京羽田機場即將被送回國的路上，經她的祖母簡短電話建議出於安全考慮，不要回國才做出了這一決定。此外，據白俄羅斯官媒報導，盧卡申科當天指示安全部隊關閉該國邊境。

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據波蘭副外長普日達茨（Marcin Przydacz）介紹，齊馬努斯卡婭是從東京經維也納飛抵華沙的，並稱“顯然選擇這條路線是為了迷惑那些會危及她安全的人”。普日達茨在一份聲明中說，他“想感謝所有參與其中的波蘭領事和外交人員，他們完美地計畫並確保了她的安全旅行。”現已與她的丈夫團聚的齊馬努斯卡婭周四在華沙接受路透社採訪時說，她的家人擔心她如果回到白俄羅斯會被送進精神病院，而且她的祖母曾打電話告訴她不要回去。

齊馬努斯卡婭說，“我一直遠離政治，我沒有簽署任何信件或去參加任何抗議活動，我沒有說任何反對白俄羅斯政府的話”。她說，“我是一個體育工作者，我不了解政治生活中的任何事情。我在生活中盡量不做運動以外的事情，我儘力不被政治所干擾”。她續指，“這聽起來可能很殘酷，因為去年夏天在白俄羅斯發生了所有可怕的事情，但我試圖遠離這些事，但我所想要的是去參加奧運會，並盡我所能。我想進入決賽，爭奪獎牌。”

現年24歲的齊馬努斯卡婭說，“當他們已經開車把我送到機場時，祖母給我打電話。實實在在地，我有大約10秒的時間。她打電話給我的是：‘請不要回到白俄羅斯，那裡不安全’。”齊馬努斯卡婭的祖母隨後掛了電話。報導指，她的故事讓人聯想到冷戰時期的前蘇聯陣營運動員逃離鐵幕。

齊馬努斯卡婭脫逃事件有可能進一步孤立盧卡申科政權，他自去年以來一直在鎮壓反對者，受到美歐地制裁。此外，白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）現已獲得了包括美英法和歐盟在內的美歐多國領導人的會見，以表示他們對白俄羅斯人民爭取民主和主權的支持。

另據白俄羅斯通訊社報導，盧卡申科5日在有關邊境局勢的會議上發言，“從今以後，無論是從南邊還是西邊，鄰國一步也不應踏足白俄羅斯領土。”他責成安保部門加強邊境保衛工作，同時呼籲鄰國不要驅逐非法移民。他補充說，白俄羅斯和立陶宛邊境的檢查站已經集中了成百上千非法移民，這已成為一種威脅。“選擇在他們（鄰國）那邊，如果他們置人於死地並將一些人趕到我們的領土上，那無異於納粹分子。”

據美聯社報導，立陶宛政府3日要求邊防部隊嚴查從白俄羅斯入境的非法移民，有必要時可動用武器阻止他們闖入。立陶宛內政部稱，他們拍攝到的視頻可見，隸屬白俄羅斯邊防軍的車輛護送大量移民去往立陶宛邊境，指責盧卡申科利用非法移民給立陶宛施壓。

立陶宛內政部表示，今年已有4000多名移民途徑白俄羅斯進入立陶宛，大部分移民來自伊拉克。人口少於300萬的立陶宛表示無法接納大量移民，7月初開始在邊境地區架設鐵絲網，預計長達550公里，以阻止來自非洲和中東的移民從白俄羅斯湧入立陶宛。

波蘭內政部副部長瓦西克（Maciej Wasik）8月5日說，明斯克“在非法移民的幫助下與歐盟發動了一場混合戰爭”。他說，“這裡既有年輕男子，也有帶着孩子的婦女。白俄羅斯正在利用這些移民作為一種活着的武器。”