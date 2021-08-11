國會大選前 德基民盟（CDU）黨魁阿明·拉舍特民意大跌

民調顯示，德國綠黨很可能在今年秋季大選之後成為下一個執政聯盟的一部分，甚至成為聯盟的一個主要力量。綠黨希望徹底改革德國的經濟、外交和氣候政策，這可能會對歐盟產生深遠的影響，並加強德國對中、俄的強硬立場。另據《圖片報》（Bild）刊登的最新民調結果，曾為默克爾繼任者熱門人選的基民盟（CDU）黨魁阿明·拉舍特（Armin Laschet）曾民意大跌。德國社民黨民意也在上升。

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7月17日，德國總統施泰因邁爾視察災情嚴重的北萊茵-威斯特法倫州埃夫特施塔鎮（Erftstadt），身為該州州長的拉舍特陪同在旁。據歐洲新聞網站“the local”德國版報道，在施泰因邁爾向媒體表達對災民的同情之意時，他身後的拉舍特卻在和左右人員聊天，還大笑起來。

這一舉動很快引發外界抨擊。德國發行量最大的報紙《圖片報》批評道：“全國都在哭泣，拉舍特卻在笑。” 《圖片報》11日刊登的最新民調結果顯示：拉舍特比年初的民意跌了13點，僅為20%左右。現任德國財長肖爾茨(Olaf Scholz)民意指數為19%；綠黨也追至20%。

綠黨現在的民調支持率將近20%，這使其成為繼總理默克爾（Angela Merkel）所在基民黨（CDU）之後的第二大政黨。

《華爾街日報》稱，綠黨的議程將打破德國政策在圍繞歐洲公共債務和財政一體化方面長期存在的禁忌，同時使外交政策與美國的外交政策更加一致。

此外，綠黨承諾改變另一個領域，那就是外交政策。多位綠黨領導人表示，德國為了維護有利可圖的貿易關係或地緣政治協議，對中國、俄羅斯、伊朗和土耳其等國過於親密。他們還表示，德國的外交政策過多地受到國家貿易利益的驅動，他們希望德國政府能更多地關注人權和跨大西洋聯盟。

綠黨表示，德國必須撤回對北溪2號天然氣管道的支持，該管道將使德國對俄羅斯天然氣的進口量增加一倍，使德國在能源供應方面危險地依賴莫斯科。

歐洲議會的綠黨成員謝爾蓋‧拉戈丁斯基（Sergey Lagodinsky）表示，反對北溪2號天然氣管道將使得德國與美國保持一致。美國一直反對這一項目。

“我覺得值得注意的是，作為一個政黨，和默克爾的基民黨相比，我們現在是跨大西洋聯盟更加堅定的支持者。”拉戈丁斯基說。

綠黨也將會挑戰默克爾的對華接觸政策。中國是德國最大的貿易夥伴和許多公司的關鍵市場。多年來，默克爾與北京建立了良好的關係。去年，默克爾不顧美國的反對，促成了一項中歐投資協定。但這一協定因為歐盟不滿中共對新疆人的種族滅絕行經，不滿北京對歐洲的報復性制裁，而被歐洲議會凍結。

德國綠黨歐洲議會議員包瑞翰（Reinhard Butikofer）表示，綠黨將鼓勵德國工業減少對中國出口的依賴。