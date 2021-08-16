立陶宛總統：民主國家並不軟弱 將捍衛原則和價值觀

據英國《金融時報》8月15日報導，立陶宛總統吉塔納斯·瑙塞達（Gitanas Nausėda）在受訪時表示，該國在與白俄羅斯和中國的爭端中不會退縮，認為立陶宛致力於捍衛民主的原則和價值，使其免受攻擊。

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瑙塞達告訴《金融時報》稱，立陶宛與俄羅斯和白俄羅斯接壤，習慣於“在我們漫長的歷史中擁有複雜的鄰國”，但已經學會了如何處理這些鄰國關係。“我們可以向白俄羅斯政權傳遞的最重要信息可能是，民主國家並不軟弱。民主政體是強大的，民主政體是團結的，民主政體尊重法治。他們不應該指望我們的軟弱。我們將是果斷的，”瑙塞達補充說。

瑙塞達稱，立陶宛經歷了白俄羅斯對整個歐盟的“混合攻擊”，最近幾周，明斯克將4000多名大部分來自伊拉克的移民送過邊境，立陶宛外長稱之為“武器化移民”。 上周，立陶宛也成為中國召回其大使的第一個歐盟國家，因為北京對立陶宛允許台灣在維爾紐斯開設代表處的決定作出了憤怒的反應。

瑙塞達在採訪中詼諧地指出，立陶宛在同一時間面臨來自白俄羅斯和中國的壓力，這是一種“巧合”。他強調，自1991年建交以來，立陶宛一直支持一個中國政策。他補充說，“我們也希望在相互尊重的原則基礎上與中國建立關係。否則對話就會變成單方面的最後通牒，這些要求在國際關係中是不可接受的”。

瑙塞達建議中方可能會“重新考慮並改變召回大使的決定”，同時強調“作為一個主權和獨立國家，立陶宛可以自由決定與哪些國家或地區發展經濟和文化關係”。報導指，立陶宛在被前蘇聯吞併近半個世紀後，於1990年才重新獲得獨立，其已成為北約和歐盟內最強有力的民主捍衛者之一。

瑙塞達稱，“有時，這些原則和價值觀不太受我們的鄰國或其他一些國家的喜歡。”他續指，“但我們不能只是選擇走另一條路。這是我們的方式。我們非常明白，這不是最容易的方式。”

報導指，立陶宛在上周說服伊拉克停止飛往明斯克的航班，並允許邊防軍強行逼退不在官方口岸過境的移民後，似乎獲得了對來自白俄羅斯的強迫移民的控制。移民潮似乎已經轉移到鄰近的拉脫維亞和波蘭，這兩個與白俄羅斯接壤的歐盟和北約成員國。

即便如此，立陶宛最近還是發生了幾起事件，瑙塞達的顧問說這些事件可能與此有關。立陶宛議會外和一個移民營地發生了小規模的騷亂；外交部也似乎遭受了網絡攻擊。瑙塞達說，“我們最近已經習慣於處理‘混合攻擊’。我們看到一些網絡攻擊的到來。立陶宛真的非常明白，該地區的緊張局勢加劇了，我們必須準備好應對它。”

瑙塞達上周一與北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg ）通話，要求他在該國邊境部署一個北約支持小組。他說即將舉行的涉及俄羅斯和白俄羅斯的“西方”-2021（Zapad-2021)軍事演習將增加“該地區可能的緊張局勢”。

拉脫維亞外交部長已警告說，有可能發生“事件”。瑙塞達強調，雖然他沒有證據表明俄羅斯參與了白俄羅斯的‘混合攻擊’，但“沒有人可以拒絕這些發展對俄羅斯或多或少有利的想法”。

瑙塞達說，立陶宛自獨立以來已經學到了“一些道德課”，並補充說，“由於我們的歷史教訓和經驗，我們真的非常認真地對待我們作為北約和歐盟新成員的責任。我們的歷史是痛苦的，我們的歷史是複雜的。但我們認為，即使在21世紀，原則和價值觀也是非常重要的，我們努力捍衛它們。”