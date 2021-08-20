塔利班射殺德國之聲記者在阿富汗家人

據德國之聲今天報道稱，當塔利班持續在阿富汗當地強化其權力掌控之際，傳出有一名德國之聲記者的家人遭到塔利班成員射殺，另一名家庭成員也不幸受重傷。消息顯示，塔利班正在挨家挨戶搜查，試圖找到這名記者，但這名記者目前在德國工作。據消息指出，連日來塔利班突襲了至少三名德國之聲記者在阿富汗的家，其中一名記者的一名家人遭塔利班成員殺害，另一名家人不幸受重傷。德國之聲聯合其他媒體，呼籲德國政府確保記者在阿富汗的安全。

廣告 繼續瀏覽後續

據德國之聲報道，塔利班射殺德國之聲記者家人。消息顯示，塔利班正在挨家挨戶搜查，試圖找到這名記者，但這名記者目前在德國工作。這名記者的家屬最後得以逃脫，目前正在逃亡中。德國之聲台長林堡（Peter Limbourg) 針對這起事件發表強烈譴責，呼籲德國政府採取行動。他說：“昨天我們一位編輯的近親被塔利班殺害，這是難以想象的悲劇，這證明了我們在阿富汗的所有員工及其家人所身陷的嚴重危險。很明顯的，塔利班已經對在喀布爾和各省對記者進行了有組織的搜查。我們所剩的時間不多了！”

過去幾天和幾周，塔利班至少突襲了三名德國之聲記者的家。阿富汗當地私人電視台Ghargasht TV的記者Nematullah Hemat據信已被塔利班綁架，阿富汗政府官員表示，當地另一個私人電台Paktia Ghag Radio的負責人Toofan Omar被塔利班戰士盯上並開槍打殺死。

8月2日，在阿富汗東部城市賈拉拉巴德，兩名疑似為塔利班成員的男子，開槍在街上殺死了常為德國《時代周報》翻譯的哈姆達德 (Amdadullah Hamdard)。上個月，世界知名的印度攝影師丶普利策獎得主西迪基 (Danish Siddiqui) 在坎大哈去世，估計是被塔利班成員用子彈殺死。

德國之聲說，在新聞媒體工作人員在阿富汗面臨高度危險的情況下，德國之聲與德國報紙出版商聯邦協會（BDZV）丶《時代周報》丶《明鏡》丶德國廣播電台丶德新社丶無國界記者組織丶《南德意志報》丶《法蘭克福彙報》及其他媒體機構一起發表公開信，呼籲德國政府為阿富汗工作人員設立一個緊急簽證項目。德國記者協會（DJV）也呼籲德國政府迅速採取行動，因為為西方媒體工作的自由記者現在正被追捕。德國記者協會主席Frank Überall說：“當我們的同事受到迫害，甚至被謀殺時，德國絕不能袖手旁觀。我們現在應該拯救這些記者，為他們提供在德國的庇護是絕對必要的。”

德國之聲指責阿富汗塔利班的空洞承諾。在第一次的對外新聞發布會上，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）想讓國際社會放心，採取了和解的語氣，堅持稱婦女將被允許工作。他當時聲稱：“讓我提醒你們，我們會原諒所有人，因為這符合阿富汗和平與穩定的利益。所有與我們對抗的團體都會獲得原諒。”

但塔利班已經清楚地證明了這些聲明的價值。因此，無國界記者呼籲聯合國安理會召開一次非正式特別會議，以解決阿富汗記者面臨的危險處境。