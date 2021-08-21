默克爾的告別訪問 呼籲釋放納瓦爾尼但遭普京當場拒絕

將於秋季離任的德國總理已對俄羅斯進行了最後一次訪問。默克爾周五來莫斯科向普京告別。對她來說，這是一個敦促與俄羅斯繼續對話並要求釋放反對者阿列克謝-納瓦爾尼的機會。普京拒絕了默克爾的請求。

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據本台報道，德國總理默克爾訪問俄羅斯，並與俄羅斯總統普京舉行會談。2021年8月20日，俄羅斯總統弗拉基米爾-普京和德國總理安格拉-默克爾在克里姆林宮會談後舉行新聞發布會。

在默克爾與普京的最後一次新聞發布會上，在吞併克里米亞、納瓦爾尼事件、俄羅斯黑客破壞德國聯邦議會的計算機系統等問題之間，默克爾沒有掩飾德國與俄羅斯兩國之間存在的緊張關係。但對默克爾來說，儘管兩國之間存在 "深刻的分歧"，對話仍然是當務之急。

據默克爾說："我深信，我們必須保持討論的渠道暢通，即使政治制度有分歧，我們也必須繼續交流。目前的世界局勢表明了這一點。德國和俄羅斯之間的關係史也表明了這一點，它有低谷，但也有好的方面。”

默克爾說，“總的來說，我必須說，在我擔任總理的這些年裡，俄羅斯和德國的政治制度分歧肯定是越來越遠了。”默克爾繼續說道，“這意味着我們有很多關鍵問題需要討論，但我非常高興的是，儘管我們之間存在很大分歧，但討論渠道始終保持開放。有時我們甚至把事情往前推進了一點，我們仍有很多事情要做。無論如何，在我眼中，沒有對話不是一種選擇，我將繼續這樣說。”

在默克爾與普京的聯合新聞發布會開始時，默克爾總理強調了阿列克謝-納瓦爾尼的 "悲慘處境"，他因被指控犯有欺詐罪而入獄，這一案件被廣泛認為是俄羅斯當局的政治鎮壓。這些批評也是在歸咎於俄羅斯當局的俄羅斯反對派中毒事件一年後發表的。默克爾稱通過在德國的治療，納瓦爾尼的生命得到了挽救。

默克爾說，"我再次要求俄羅斯總統釋放阿列克謝-納瓦爾尼，我明確表示，我們將繼續提出這樣的要求。"

俄羅斯總統普京當場拒絕了默克爾的要求，他說他的反對者不是因為 "政治活動 "而是因為 "刑事犯罪 "而被拘留。

普京沒有提及納瓦爾尼中毒事件。治療他的德國醫生則確定他是被一種蘇聯軍用產品諾維喬克下毒的。

以德國人為首的歐洲人與俄羅斯在納瓦爾尼問題上交惡，增加了制裁和反制裁。但總理默克爾也堅持認為，對話應該繼續。"她說："我們正在相互交談，這必須繼續下去。

據該報道，倫敦和華盛頓周五晚間宣布對俄羅斯高級安全官員實施新的制裁，因為他們被指控在納瓦爾尼的中毒事件中扮演了角色。英國外交部已將目標鎖定在7人身上，他們被確認為俄羅斯安全部門（FSB）的成員。這些人將受到旅行禁令和資產凍結的限制。英國在一份聲明中說，這些措施是 "與我們的美國盟友一起採取的"。

美國財政部在一份單獨的聲明中說，共有9名高級官員和兩個科學實驗室成為美國這第三波制裁的目標。財政部說，華盛頓的國務院已經指認了 "俄羅斯國防部的兩個科學實驗室，它們參與了發展俄羅斯化學武器能力的活動"。

據該報道，俄羅斯總統普京想在阿富汗問題上給西方做出教訓。

默克爾對莫斯科的最後一次正式訪問正值阿富汗的局勢動蕩變更。據本台駐莫斯科的記者Jean-Didier Revoin說，在會談後的新聞發布會上，普京強調了俄羅斯的實用主義，並以此批評西方。據普京批評，“我們必須停止完全無視其他民族賴以生存的傳統，"俄羅斯總統說，我們知道阿富汗，也很了解阿富汗。我們確信，試圖將不尋常的政府和公共生活形式強加給阿富汗是多麼適得其反。”

默克爾回應這一批評說，雖然聯軍承認沒有成功完全解放阿富汗人民，但在阿富汗的努力已經幫助成千上萬的婦女擺脫了貧困。

除了阿富汗和納瓦爾尼案，兩位領導人還討論了棘手的烏克蘭問題。默克爾說，有必要保持烏克蘭東部的和平談判，儘管在俄烏關係嚴重緊張的背景下談判進展緩慢，她說："我的建議是繼續努力保持這種形式，不要最終陷入僵局，即使進展沒有我們希望的那麼快。”

俄羅斯總統堅持說："沒有其他方式可以實現和平。" 但他指責烏克蘭破壞了和談。

然而烏克蘭反過來指責莫斯科以其對親俄分裂分子不為人知但顯而易見的軍事支持來阻撓逃跑的進行。這一危機衝突始於2014年莫斯科吞併烏克蘭的克里米亞之後。

默克爾總理告訴普京，她將繼續 "為維護烏克蘭的領土完整而努力，直到她的任期的最後一天"。

據該報道說，但在惱人的話題之外，默克爾也有與普京的契合點。因此，這兩位國際舞台老手把一條海底天然氣管道--北歐-斯蒂爾姆2號--強加給了美國、不信任的歐洲人和烏克蘭，這條管道將在未來幾十年裡增加對德國和歐洲輸送供應俄羅斯天然氣。默克爾與普京周五再次堅持認為這條管道是有用的，它將在未來幾天或幾周內完成。這一管道將把烏克蘭在天然氣運輸中的作用邊緣化，並減少了基輔的一項收入來源。