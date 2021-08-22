歐洲聯盟呼籲各成員國開門接待阿富汗難民

歐盟呼籲各成員國接待來自阿富汗的撤離人員。目前從阿富汗撤離的阿富汗人陸續抵達歐洲。主要是為歐洲各國在阿富汗派駐機構包括北約組織國際聯軍合作工作的阿富汗人及家庭。目前尚不知道多少歐盟成員國願意接待阿富汗難民。據歐盟官員說，幫助接待阿富汗難民的國家將獲得歐盟的預算資助。歐盟同時說，過去20年，歐盟在阿富汗幫助重建與推動民主現代化留下不可磨滅痕跡。歐盟有義務繼續支持阿富汗人民，但不會對塔利班有接觸與幫助。

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據本台報道，歐盟呼籲各成員國接受阿富汗難民。星期六，在西班牙首相佩德羅-桑切斯的陪同下，歐盟委員會主席馮德萊恩和歐洲理事會主席米歇爾參觀了位於西班牙托雷洪-德-阿爾多斯的接待中心，從阿富汗運輸撤離人員的飛機抵達這裡。而在馬德里東部，托雷洪-德-阿爾多斯機場已成為歐洲人以及與國際機構合作的阿富汗國民的接待中心。從這個軍事基地，歐盟27國將管理阿富汗人的未來目的地，他們將被分配到歐盟的不同國家。

據本台在馬德里的記者弗朗索瓦-穆索（François Musseau）說，星期六訪問該基地的三位歐洲領導人發出共同的信息：過去二十年，阿富汗在西方影響下生活，歐洲的努力並沒有白費。據佩德羅-桑切斯認為，塔利班的上台不會讓人質疑 "用於國家穩定、安全、繁榮和發展的資金和精力。無數的阿富汗人，特別是婦女，已經能夠獲得教育，這不是可以抹去的。”

這也是歐洲理事會主席米歇爾和歐盟委員會主席馮德萊恩所表達的觀點。據烏蘇拉-馮德萊恩說："2001年塔利班獨裁統治結束後的整個時期的民主重建的努力都會留下痕跡"。

當被問及歐盟與目前控制阿富汗大部分地區的塔利班之間的關係時，歐盟委員會主席堅持認為，歐盟雖然在當地開展拯救生命的行動，但目前與塔利班沒有政治接觸，她說，“向一個不尊重人權的政權提供歐洲援助是不可能的。”

在訪問托雷洪-德-阿爾多斯期間，馮德萊恩敦促所有國家，首先是歐洲國家，接收一些從喀布爾逃離的阿富汗難民，並稱將向那些接待阿富汗難民的的歐盟成員國保證提供財政支持。

在提到這個問題在歐盟27國的敏感性時，米歇爾承認，移民是歐盟的一個棘手問題，他呼籲正常、有序的移民。

目前還不知道有多少歐盟國家承諾接受阿富汗難民，以及是否有政府拒絕。西班牙首相說，最近幾天抵達托雷洪-德-阿爾多斯中心的一些阿富汗人已經前往其他國家，包括丹麥和一些波羅的海國家，但沒有提供準確的數字。

據本台報道，在意大利，從北部到南部，左派和右派的市長們都在成倍增加歡迎阿富汗難民及其家人的舉措，特別是那些為意大利合作工作的人。

據本台駐羅馬的記者安妮-勒尼爾說，其中500人已經抵達羅馬。意大利希望在未來幾天從喀布爾再撤離2500名阿富汗人。

接待阿富汗難民，正在全國範圍內形成的大規模運動。由米蘭市長、民主人士朱塞佩-薩拉發起，其他幾十位市長，無論其政治立場如何，都會效仿。其中甚至包括費拉拉市長艾倫-法布里，他是馬泰奧-薩爾維尼的聯盟成員。

在意大利全國市長協會（ANCI）的支持下，民選代表宣布他們可以接待為意大利駐喀布爾大使館、武裝部隊和發展合作署工作的阿富汗公民的家人。他們的目標不僅僅是為難民提供住宿和讓他們的孩子上學。在給內政部長Luciana Lamorgese的信中，他們宣布打算為婦女和男子創建一個培訓課程，給他們重新獲得獨立的鑰匙。