美國力挺立陶宛升級 布林肯致電藍斯柏吉斯

台灣與立陶宛關係快速升溫，中國相繼以召回大使、斷鐵路貨運方式施壓立陶宛。繼副國務卿舍曼後，美國國務卿布林肯今天親自致電立陶宛外長藍斯柏吉斯，表達力挺立陶宛。

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據中央社今天報道稱，不滿中國施壓，美國國務卿布林肯親電立陶宛外長表達力挺立場。

台灣與立陶宛近來關係發展密切。立陶宛7月底援贈台灣2萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗，雙方也規畫今年互設代表處，其中台灣駐立陶宛代表處將以“台灣”為名，是台灣在歐洲地區與中國邦交國首例。

報道稱，心生不滿的中國於8月10日宣布召回中國駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐中大使。據媒體消息，中國中鐵集裝箱公司近日更將中斷與立陶宛間的直達鐵路貨運。

舍曼（Wendy Sherman）13日率先致電立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis），重申美國對立陶宛的支持，包括在立陶宛因為與台灣發展互惠關係而遭到中國脅迫的時候。

據該報道，相隔才8天，布林肯（Antony Blinken）今天親自出動與藍斯柏吉斯通話。根據國務院發言人普萊斯（Ned Price）下午公布的通話摘要，布林肯在電話中強調，在面臨中國脅迫性作為之際，美國對立陶宛的支持如鋼鐵一般堅定（ironclad）。

此外，普萊斯表示，兩人也談及白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）政權對公民社會的暴力鎮壓。普萊斯說，他們重申對白俄羅斯泛民主運動堅定不移的支持，並敦促盧卡申科政權立即停止壓迫白俄羅斯人、策畫異常移民數量湧入立陶宛。