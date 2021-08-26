俄反對派領袖納瓦爾尼談獄中境遇：想象一下像中國的勞改營

目前人在獄中的俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）近日接受了《紐約時報》的專訪。當談及他在獄中的經歷時，納瓦爾尼稱，“想象一下像中國的勞改營”。他補充說，“這裡有持續的控制和告密的文化。”

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報導指，俄羅斯最著名的囚犯、反對派領導人納瓦爾尼將在獄中的大部分時間花在整理牢房、閱讀信件和去食堂吃飯上，菜單上經常有稀飯。與獄中的生活環境相比，納瓦爾尼表示，也許最令人抓狂的是，在當局所謂的“提高認識”計畫中，每天被迫觀看俄羅斯國家電視台和選定的宣傳片超過8小時，該計畫已經取代了政治犯的苦役。

納瓦爾尼在談到被迫觀看這些節目時說，“閱讀、寫作或做其他事情”都被禁止。“你必須坐在椅子上看電視”。他說，如果一個囚犯打瞌睡，看守就會喊：“不要睡覺，看！”在接受《紐約時報》的採訪時，納瓦爾尼談到了他的獄中生活，談到了俄當局為何如此嚴厲地打擊反對派和持不同政見者，並談到了他的信念，即他所說的“普京政權註定要垮台”。

去年8月在身體出現中毒反應而後康復的納瓦爾尼置俄羅斯當局的逮捕威脅於不顧，於1月17日從德國首都柏林返回莫斯科。抵達後在通過邊檢時遭到拘捕。莫斯科監獄管理局曾在去年底表示，因納瓦爾尼違反緩刑規定，如其返回俄羅斯，將會將其拘捕。

報導指，納瓦爾尼自從被關押在莫斯科東部的第二監獄後，並沒有完全噤聲。他通過定期探訪他的律師，偶爾會在社交媒體上發一些帖子。克里姆林宮也沒有主動對他進行封口。周二，當被問及納瓦爾尼的社交媒體時，普京的發言人佩斯科夫(Dmitri Peskov)說，如果納瓦爾尼發表言論，這“不關我們的事”。

但這次採訪中與納瓦爾尼涵蓋54頁手寫的書面問答交流，是迄今為止他最全面和廣泛的敘述。報導指，納瓦爾尼明確表示，在今天的俄羅斯，花幾個小時看國家電視台和監獄長選擇的電影是政治犯的經歷，大赦國際組織為納瓦爾尼指定了政治犯身份。報導指，採礦或林業的重體力勞動以及罪犯和看守的騷擾已經不復存在，這是前蘇聯古拉格政治犯的標誌。

納瓦爾尼說，“你可能會想象，那些鑲着鋼牙的紋身肌肉男為了搶奪窗邊最好的小床而進匕首戰。”他補充說，“你需要想象一個像中國勞改營一樣的地方，每個人都排着隊，到處掛着攝像頭。這裡有持續的控制和告密文化。”

儘管處境艱難，但納瓦爾尼對俄羅斯的未來前景持樂觀態度，他概述了即使在專制國家也能通過選舉制度實現政治變革的戰略。納瓦爾尼寫道，“普京政權是一個歷史意外，而不是不可避免的”。他補充說，“這是腐敗的葉利欽家族的選擇”。他指的是俄羅斯前總統葉利欽在1999年12月任命普京為代理總統。

納瓦爾尼說，“這個錯誤遲早會被糾正，俄羅斯將走向民主、歐洲的發展道路。只因為那是人民所希望的。”正如他以前所做的那樣，納瓦爾尼批評歐洲和美國對俄羅斯的經濟制裁。他認為，西方的制裁傷害了普通的俄羅斯人，並有可能疏遠俄羅斯國內作為天然盟友的廣泛選民。

納瓦爾尼說，制裁應該只針對支撐普京政府的頂級寡頭，而不是迄今為止已經受到打擊的幾十個基本不知名的人物。他說，真正有權勢的人在很大程度上避免了制裁，因為他們保留了“一支由律師、說客和銀行家組成的軍隊，為骯髒和血腥的金錢擁有者不受懲罰的權利而戰。”

報導指，在20世紀和更早的時候，俄羅斯的監獄是一個熔爐，它鍛造或破壞了持不同政見者和作家，塑造了領導人，並粉碎了多元化的政治。納瓦爾尼說，俄羅斯政治犯的現代經歷主要是“心理暴力”，令人頭疼的屏幕時間起到了很大作用。他描述了囚犯每天看電視的五個時段，第一個時段是在早晨做完體操、吃完早餐和掃完院子後立即開始。

納瓦爾尼介紹說，在一些自由時間之後，有兩個小時的時間在屏幕前，午餐，然後是更多的屏幕時間，晚餐，然後在晚上有更多的電視時間。在一個下午的時間裡，下國際象棋或雙陸棋是一個可以接受的選擇。

納瓦爾尼說，“我們看關於偉大的衛國戰爭的電影，或者40年前的某一天，我們的運動員是如何打敗美國人或加拿大人的。”在這些強迫觀看屏幕期間，納瓦爾尼說，“我最清楚地了解普京政權的意識形態的本質。現在和未來正被過去所取代--真正的英雄的過去，或美化的過去，或完全虛構的過去。各種各樣的過去都必須不斷地成為焦點，以取代對未來的思考和對現在的質疑。”

報導指，漫長的強制看電視的方法，雖然是在納瓦爾尼被關押的第二監獄採取的極端做法，但並不是該監獄獨有的，其源於俄羅斯2010年開始的一項刑法改革，目的是加強獄警對囚犯的日常控制，減少監獄團夥的搖擺。俄羅斯監獄系統的專家宣稱，其目的不是洗腦而是控制。

這與前蘇聯在古拉格集中營中通過使用幫派頭目或“法律上的小偷”來維持秩序的做法不同，在當時這些人被克格勃收編和保護，並被用來騷擾、羞辱和打擊政治犯。納瓦爾尼說，“一切都是有組織的，所以我一天24小時都處於最大的控制之下”。納瓦爾尼說，他沒有受到其他囚犯的攻擊或威脅，但估計約有三分之一的囚犯是俄羅斯監獄中所謂的“積極分子”，即為監獄長提供情報的人。

報導指，在他被關押的頭幾個星期，納瓦爾尼的四肢麻木，要麼是因為神經毒劑中毒的殘餘影響，要麼是因為乘坐囚車時背部受傷。他還進行了24天的絕食抗議，引起了人們對他健康狀況的警惕。當獄警不再在夜間每小時叫醒他時，納瓦爾尼的神經系統癥狀有所緩解，表面上是為了確保他沒有策畫逃跑。

納瓦爾尼說，“我現在明白了為什麼剝奪睡眠是特殊部門最喜歡的酷刑之一；沒有留下任何痕跡，而且是無法忍受的。”他說，現在，“沒有因腿部衰竭而坐輪椅的風險，生活要快樂得多”。納瓦爾尼說，他與牢房裡的其他囚犯相處得很好，他形容這些人是穿着囚服的剃光頭的人。有時，他們會在微波爐里煮一些零食。

納瓦爾尼說，“當我們做飯時，我總是記得電影《好傢夥》中黑手黨老大在牢房裡煮意大利麵的經典場景”。他說。“不幸的是，我們沒有這麼酷的鍋，而且意大利麵是被禁止的。不過，這還是很有趣的。”45歲的納瓦爾尼承認，在政府鎮壓反對派和新聞媒體的動蕩時期，他一直在努力保持在俄羅斯政治中的知名度。

納瓦爾尼表示，去年白俄羅斯有爭議的選舉後爆發的抗議活動嚇壞了克里姆林宮。他說，普京政府的另一個擔憂是他設計的、被稱為“智能投票”的選舉策略。根據這一策略，納瓦爾尼的組織支持其認為有機會在下個月舉行的地區和議會選舉中獲勝的候選人。這些人並不總是他們自己的候選人，而往往是更溫和的反對派人物。

納瓦爾尼說，克里姆林宮非常擔心即將到來的選舉，所以今年不僅對他的團體和其他活動家，而且對溫和的反對派政治家、民間社會團體和獨立的新聞媒體，如Meduza、Proekt和Dozd電視台進行了鎮壓。他表示，雖然鎮壓可能被證明是普京的戰術成功，但它也可能是一個長期的隱患。

納瓦爾尼說，“普京解決了他的戰術問題：不允許我們奪走杜馬的多數席位，通過這種方式，他高度評價了'智能投票'的潛力。但為了實現這一目標，他必須完全改變政治制度，轉向一個主要不同的、更嚴厲的專制主義水平。”納瓦爾尼認為，從長遠來看，鎮壓有風險，因為普京與地方和區域領導人為敵，“這些人與我們一起被趕出了政治體系”。

納瓦爾尼稱，此舉凸顯了普京政治體系的一個主要弱點，即雖然俄羅斯的左派和民族主義者由忠於普京的政黨代表，但沒有一個穩定的、親克里姆林宮的中右翼政黨代表該國新興的、相對富裕的、居住在城市的中產階層。

納瓦爾尼說，“反對派在俄羅斯存在，不是因為納瓦爾尼或其他人在總部指揮它，而是因為全國大約30%的人；主要是受過教育的城市人口，沒有政治代表。”納瓦爾尼說，當他所說的普京統治的反動異常現象消失後，俄羅斯將恢復到民主治理，並稱“我們是具體的，像任何國家一樣，但我們是歐洲。我們是西方。”