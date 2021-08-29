競接默克爾寶座的大選今開首場電視火辣辯論會 選民卻興趣缺缺

德國今天晚上舉行9月立法大選前第一次競選擔任聯邦政府總理的候選人全國電視直播辯論。儘管德國大選選情跌宕，3位候選人民意力量消長變化，選民似乎並不抱有熱情。民調顯示，大約只有三分之一的選民說可能打開電視聽他們辯論。

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德國大選選前第一次電視辯論將在今天晚上8點10分（格林尼治標準時間18點10分）開始，由基民盟Armin Laschet，社會民主黨（SPD）Olaf Scholz，以及綠黨Annalena Baerbock相互對陣。

據“圖片報”今天公布的一項新民調顯示，社民黨的領先優勢擴大到24%，而基民盟只有21%，6個月前保守派的投票意向為34%。綠黨候選人的民意支持為17%。該報提及默克爾的基民盟和基社盟之間的右翼聯盟陣營陷入恐慌狀態。

法新社說，無論選舉結果如何，下一屆政府的組建可能會非常複雜，三個政黨的組合尚未確定，其中還可能包括被認為有12%左右的FDP自由派，甚至是激進的左翼Die Linke作為 "王牌"。這可能給德國的政治生活帶來不穩定。

就在幾周前，在默克爾執政16年後，勝利似乎再次許給了右翼，但此格局現在粉碎了，右翼很可能在9月26日的選舉後告別執政。

對於這三位候選人來說，都"很難與默克爾相比"，據圖爾津政治教育學院院長烏蘇拉-明奇說，"即使在默克爾的領導下並非一切一帆風順，包括阿富汗議題。” 默克爾在德國仍然非常受歡迎。

在這種情況下，63歲的社民黨奧拉夫-肖爾茨（Olaf Scholz）打出了能力和經驗這張牌，讓他風頭正勁。他是目前與右派聯合政府的財政部長和副總理，而他的兩個競爭對手從未擔任過國家政府成員。

根據德國公共電視台ZDF的最新政治晴雨表，如果可以直接選舉，幾乎一半的受訪者說會選擇他作為總理，而阿明-拉謝和安娜萊娜-貝爾博克的支持率分別只為17%和16%。

但情況並非如此，因為德國總理選舉是由議會代表們決定的。

儘管奧拉夫-肖爾茨（Olaf Scholz）的魅力不大，但他改變了競選公關，而他的競爭對手與此同時卻犯了許多錯誤。據奧拉夫-肖爾茨說，"公民了解我，" 他的此一最近競選口號式宣稱，借鑒了默克爾2013年的一個關鍵競選口號（"你了解我"）。據明鏡周刊指出，"奧拉夫-肖爾茨已經成為默克爾化的人"。

另一方面，自比默克爾的合法繼承人的阿明-拉謝，一直以立場動搖和錯言錯語而著稱，無論是在新冠病毒大流行期間還是在洪水期間，都讓人懷疑他是否有作為危機管理者的素質。在為德國水災受害者舉行的悼念儀式上，他被拍攝到大聲談笑，他也被抓到抄襲了一本書，拉謝的可信度降到了歷史最低點。

而40歲的律師安娜萊娜-比爾博克在春天製造了一場輿論關注轟動之後，很快就魅力隕落。未申報的獎金、競選書中的抄襲嫌疑以及美化的簡歷使她名譽掃地，她的選情不穩定。有評論認為，"她可能高估了自己。" 還有評論說，鑒於她缺乏經驗，她最好是讓位給受歡迎的黨內聯合主席羅伯特-哈貝克。

據法新社說，在許多媒體和政治學家看來，綠黨和右派都有更受歡迎的人物後備軍，他們可是選擇了錯誤的候選人。

儘管這次辯論是9月26日投票前三次辯論中的第一次。然而，在YouGov的一項民意調查中，只有三分之一的德國受訪者表示他們會觀看這場辯論。