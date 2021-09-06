德國駐華新大使賀岩突然離世 原因尚未公布

德國外交部周一（9月6號）表示，德國駐華大使賀岩(Jan Hecker)突然去世，終年54歲。

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據德國駐華大使館在官網發布的中文聲明，外交部發言人說：“獲悉德國駐華大使突然離世，我們深感悲痛和震驚。在這一時刻，我們心繫他的家人以及他的親友和同事。”

德國外交部尚未公布賀岩的死因。

賀岩在大約兩周前（8月24日）才剛履新出任中國大使。德國之音報道，賀岩和他的家人於8月抵達北京，他已經提交了他的外交國書，並在月底開始工作。

中國媒體引述中國外交部此前發布的消息顯示，賀岩於8月1日抵華，中國外交部禮賓司司長洪磊8月24日接受了德國新任駐華大使賀岩遞交的國書副本。

根據德國駐中國使館官網資料，賀岩生於1967年，2015至2021年在德國聯邦總理府工作，最初擔任難民政策協調領導小組組長，2017年起擔任對外政策、安全和發展政策司司長及默克爾的對外政策顧問。他被認為是德國默克爾的親信之一。

報道稱，作為一名法律學者，賀岩在2011年至2015年期間曾擔任德國聯邦行政法院的法官。在此之前，他一直受雇於內政部。

賀岩2015年加入默克爾的總理辦公室後，在一個新成立的協調難民政策的團隊中擔任負責人。因此，在2015年所謂的移民危機期間，賀岩努力實現默克爾的計畫，即在她的 "我們能做到"（"wir schaffen das"）座右銘下，為接收安置數十萬名尋求庇護者方面發揮了作用。

分析認為，這有助於推動賀岩更接近默克爾的核心圈子。2017年，賀岩被任命為總理府外交、安全和發展政策部門的負責人，在這個職位上，他曾陪同總理出訪。

默克爾發布的聲明說："我懷着感激的心情想到我們在一起的工作，並為多年來與他緊密聯繫在一起而感到高興。："我向他的妻子、孩子和其他親人表示最深切的同情，他們的悲痛是無法估量的。

德國外交部網站公布的資料顯示，賀岩已婚，育有三個孩子。