普京前保鏢 緊急部長葉夫根尼-齊尼切夫北極演習中身亡 原因或說法不一樣

俄羅斯緊急情況部長葉夫根尼-齊尼切夫8日和一名在幾千人的救援演習中據稱在懸崖邊拍攝部長動作姿勢的攝影師雙雙死亡。俄羅斯官方版本說的是一位勇敢的、英勇的部長，為了拯救正在拍攝他的行動的人而死亡。至少有兩家媒體對這一版本提出異議，稱反而是電影製作人試圖拯救部長而喪命。

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俄羅斯緊急部長葉夫根尼-齊尼切夫於2021年9月8日在北極的一次演習中死亡。據本台報道稱，緊急部長葉夫根尼-齊尼切夫於2021年9月8日在北極的一次演習中死亡。緊急情況部長葉夫根尼-日尼切夫和他的攝影師都死在了北極圈以北的嚴寒中。誰試圖拯救對方，具體在哪裡？無論是在幾乎沒有人煙足跡的鎳生產城市諾里爾斯克，還是在一百公里外的自然保護區，大家對事實並不清楚。一些媒體質疑官方的說法。

據本台在莫斯科的記者Anissa El Jabri報道稱，負責緊急情況的副部長安德烈-古羅維奇說，葉夫根尼-齊尼切夫與63歲的俄羅斯編劇和電影導演亞歷山大-梅爾尼克在高高的懸崖邊上拍攝。當梅爾尼克滑倒時，葉夫根尼-日尼切夫 "立即趕去救他，但他自己卻失去了生命"，安德烈-古羅維奇告訴俄羅斯24頻道說："部長葉夫根尼-齊尼切夫一刻也沒有猶豫，不是作為一個部長，而是作為一個普通人，作為一個救援者，他採取了一次英雄般的行動。”

該報道稱，葉夫根尼-日尼切夫在俄羅斯可能鮮為人知，但他仍然是權力圈的親密成員。在三年前開始擔任政府職務之前，他曾是總統普京的一名保鏢。

這位55歲的高級官員的大部分職業生涯都是在俄羅斯安全部隊中度過的，在蘇聯的最後幾年開始在克格勃工作。葉夫根尼-齊尼切夫是聖彼得堡人，曾任加里寧格勒州州長，俄羅斯聯邦FSB中分管打擊恐怖主義的第二號人物，也被認為是普京治下的俄羅斯無可挑剔的官途。一些分析家曾經已經猜想葉夫根尼-齊尼切夫在政治生涯中會有更多耀眼曝光的政府官職。