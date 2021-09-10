俄羅斯和白俄羅斯舉行聯合跨境軍演 北約密切關注

2017年進行的西部的軍事演習

俄羅斯和白俄羅斯從今天周五起聯合舉行為期一周的跨界軍演，在與北約關係緊張之際，每四年舉行一次的軍演備受關注。

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俄羅斯和白俄羅斯軍人從今天開始聯合舉行為期一周的跨界軍演，這個名叫“西部21”的軍事演習在靠近波羅地海和波蘭邊境進行。

法國方面的消息顯示將20萬士兵參加，還有80架飛機、300多輛坦克和10艘軍艦，每次聯合軍演都導致俄羅斯與周邊國家緊張關係明顯上升。

路透社消息白俄羅斯國防部發聲明表示，軍事演習在俄羅斯和白俄羅斯的訓練場舉行，是基於“該地區局勢穩定被破壞，俄羅斯和白俄羅斯面臨有被侵略風險”的情景進行。

北約密切關注本次聯合軍演，北約秘書長斯托爾滕貝格呼籲俄羅斯要以透明和可預測的方式進行。與此同時，最近幾天，美國和瑞典空軍、德國海軍都在加里寧格勒附近部署了偵察力量，以確保歐盟東北部邊界沒有挑釁行為。

此前烏克蘭表示，俄羅斯與白俄羅斯的聯合軍演將“對歐洲及大西洋安全構成威脅”且“具有侵略性”，還呼籲北約國家加強戰備。另外波蘭在本月初已宣布其與白俄羅斯的邊界進入緊急狀態30天。

對此，白俄羅斯國防部回應，此次演習不具備威脅性，“對整個歐洲共同體和任何鄰國都沒有威脅”。