教皇方濟各抵匈牙利出席宗教大會 與歐爾班會談受關注

羅馬教皇方濟各周日（9月12號）上午抵達布達佩斯，儘管他此行目的是慶祝重要的國際宗教大會閉幕的彌撒，但所有的目光都將集中在他與匈牙利倡導保守主義領導人維克多-歐爾班的簡短會晤上。

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法新社報道，教皇的飛機在當地時間上午7點45分前不久降落。教皇此次匈牙利之行實際上是應國際聖體大會的特別邀請來到布達佩斯，追隨1985年在肯尼亞內羅畢出席該活動的約翰-保羅二世的腳步。這也是約翰-保羅二世1996年訪問以來的首次教皇訪問匈牙利。

與宗教活動相比，教皇在匈牙利的活動中，更受媒體關注的可能更是他與全總理歐爾班在布達佩斯的美術博物館進行的30分鐘會晤。方濟各本人以直言不諱著稱，但不知他是否會在與歐爾班談到他關注的移民問題和對LGBT+人群的寬容問題，而這些都是歐爾班備受批評的焦點所在。

教皇本人來自一個移居到阿根廷的意大利移民家庭，他總是不停地提醒老歐洲，其過去是由一波又一波的新移民建立的。他為接收所有逃離戰爭或經濟苦難宗教的難民而去敲開較富裕國家的大門，而這有時在天主教徒的隊伍中也會引發不理解。但教皇反駁說，幫助被排擠的人顯然是基督精神所在。

匈牙利正在南部邊境修建一堵牆，以防止 "穆斯林 "的到來，歐爾班經常因其嚴格的庇護政策而招致布魯塞爾的憤怒，但他以保護歐洲基督教遺產的願望進行辯解。

法新社報道，在匈牙利，親歐爾班的媒體甚至稱方濟各為 "低能兒"。他們也沒有不注意到教皇對該國閃電般的七小時訪問後，就將在鄰國斯洛伐克進行為期三天的全面國事訪問。法新社引述一位電視評論員說，"他想羞辱匈牙利。"

在方濟各出訪之際，其支持者們急於避免任何爭議，更願意強調 "匈牙利幫助 "計畫，該計畫通過建造教堂或學校來幫助處於困境的人們 "有尊嚴地留在他們的原籍國"。第52屆國際聖體大會秘書長科內爾-法布里（Kornél Fábry）神父說，匈牙利 "不是一個富裕的國家"，但它幫助敘利亞重建教堂和學校，或向非洲派遣醫生。在匈牙利首都，教皇還將花時間會見主教，然後是各基督教派的代表和猶太社區，這是中歐最大的猶太社區，有10萬名成員。

當天上午活動結束時，教皇將在布達佩斯巨大的英雄廣場上舉行露天彌撒，預計總理歐爾班將出席，他本人信仰加爾文主義，但其妻子是天主教徒。

預計約有75,000人參加彌撒，而其他人將能夠通過大屏幕觀看。在反對派控制的城市，海報歡迎方濟各，讚揚他呼籲團結和容忍少數群體。

84歲的教皇方濟各的第34次國際旅行是在其結腸手術後約兩個月進行的，該手術需要進行全身麻醉並在醫院療養十天。