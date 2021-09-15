歐盟或推“通全球”抗衡“一帶一路”

歐盟將推出 "全球通道 "計畫，與中國的 "一帶一路 "倡議競爭。"一帶一路 "是北京用來連接其出口商和西方市場的大規模、具有地緣政治影響力的基礎設施和運輸投資網絡。據歐盟委員會主席烏蘇拉-馮德萊恩說："我們希望建立聯繫而不是依賴關係。”

廣告 繼續瀏覽後續

據POLITICO報道稱，歐盟推出 "通全球 "以對抗中國的 "一帶一路”。歐盟委員會主席烏蘇拉-馮德萊恩解釋說："我們希望建立聯繫而不是依賴關係。” 馮德萊恩並沒有迴避她的主要目標，即中國。

歐盟委員會主席烏蘇拉-馮德萊恩(Ursula von der Leyen)在周三的年度國情咨文中說："我們希望將“通全球”變成一個值得信賴的品牌，在世界各地打響。"我們將與世界各國建立全球通道式夥伴關係。我們希望對基礎設施進行高質量投資，將世界各地的貨物、人員和服務連接起來"。

據該報道，馮德萊恩沒有迴避她的主要目標--中國，中國一直被西方批評為通過其數十億美元的基礎設施和投資計畫擴大其戰略範圍並造成債務依賴。

馮德萊恩說："我們希望建立聯繫，而不是依賴性！"。馮德萊恩說，"我們擅長為基礎設施建設融資。當涉及到這類投資時，我們必須變得更聰明。"

馮德萊恩補充說，歐盟的一個優先事項是在2月份的區域峰會上討論與非洲的連接項目。

據該報道，馮德萊恩的這番話是在歐盟27國領導人責成她的團隊為歐盟針對 "一帶一路 "的新計畫提出名稱和標識的三個月後發表的。