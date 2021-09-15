歐盟輪值主席國斯洛文尼亞敦促歐盟明確支持立陶宛 抵抗中國打壓

歐盟輪值主席國斯洛文尼亞給歐盟成員國政府寫信，要求歐盟全體一致支持立陶宛面對中國的打壓。據路透社說，斯洛文尼亞總理在給歐盟其他領導人的信中說，歐盟必須與立陶宛一起抵制中國的壓力，不能向貿易威脅屈服。信中還說，"歐盟將能夠成功地面對中國，但只有通過一個團結、一致和共同的方法。"斯洛文尼亞總理雅尼茲-揚薩在信中說："我們必須站在每個面臨壓力的歐盟成員國一邊。"

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路透社今天報道稱，據該社看到的一份信件副本，斯洛文尼亞總理在給歐盟其他領導人的信中說，歐盟必須與立陶宛一起抵制中國的壓力，不能向貿易威脅屈服。斯洛文尼亞總理Janez Jansa在9月13日的信中說，中國因有關台灣的爭端決定撤回其駐立陶宛大使是 "應受譴責的"，並將損害歐盟與中國的關係，該國擔任為期六個月的歐盟輪值主席直至12月31日。

據斯洛文尼亞總理雅尼茲-揚薩在信中說，"我們將能夠成功地面對中國，只有通過一個團結、一致和共同的方法，"揚薩寫道："我們必須站在每個面臨壓力的歐盟成員國一邊。"

路透社說，立陶宛和台灣今年決定開設對等的代表機構，這是加深關係的一個標誌。但中國認為堅持民主、自主的台灣是 一個中國的一部分，最終將與中國大陸統一，並對任何暗示台灣是一個獨立國家的舉動經常感到憤怒。北京從維爾紐斯召回其大使，並從北京驅逐了立陶宛的大使。

據立陶宛官員表示，中國已經開始使這個波羅的海國家的貿易更加困難，停止批准向中國出口食品的許可證。

據斯洛文尼亞總理雅尼茲-揚薩在信中說，台灣 "仍然是我們的重要夥伴。這一點不應該被否認"。

歐盟領導人將於10月5日在斯洛文尼亞舉行的峰會晚宴上討論他們對中國這個歐盟第二大貿易夥伴的態度，以確定採取何種方法來處理這種正變得越來越有爭議的關係。

路透社說，在布魯塞爾的歐盟外交官說，中國正在尋求分裂27個國家，以增加其影響力並削弱歐盟在貿易、商業和政治方面的力量。中國否認有任何不當行為。

據路透社說，中國將台灣視為一個不聽話的省份，稱台灣是中國的 神聖 領土，不排除使用武力將其置於其控制之下。