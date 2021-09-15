面對中國 博雷利呼籲歐盟團結與維護價值觀

歐盟外交與安全政策高級代表兼歐委會副主席博雷利周二在歐洲聯盟議會發表講話，承認歐盟與中國關係已經變得越來越具有挑戰性。博雷利說，歐盟的目標是開展國際合作，維護我們的價值觀和基於規則的多邊體系。博雷利稱，但歐中的價值觀差距正在擴大。因此，歐盟需要團結一致，需要發出信號，表明某些行為是不可接受的。

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據the European External Action Service (EEAS)歐洲對外行動署報道，歐盟外交與安全政策高級代表兼歐委會副主席博雷利周二在歐洲聯盟議會發表講話稱，歐盟議會的辯論是一個及時的機會來討論歐盟對中國的共同態度。據歐盟的報告稱，在過去幾個月里，歐盟與中國關係發生了很多變化，而且不一定是好的。

據博雷利稱，歐中關係已經變得越來越具有挑戰性。 直到2020年底，我們看到在發展歐盟-中國關係方面的積極步驟，重新平衡我們的經濟關係和發展我們的內部政策方針，以應對中國帶來的挑戰。 這種增加的影響力和可信度使我們能夠在12月完成全面投資協議的談判，但也同意在歐盟全球人權制裁製度下對中國個人進行人權制裁。

博雷利說，從那時起，情況發生了變化。中國決定採取反措施，包括對歐盟議會議員採取反措施。中國的制裁僅僅是因為他們表達了自己的意見，這導致了歐中關係惡化。 中國仍將是一個日益自信的全球大國，不會迴避對其政策不認同的國家和行為者施加經濟壓力。我們的價值觀差距正在擴大。因此，歐盟需要團結一致，需要發出信號，表明某些行為是不可接受的。

據博雷利說，這次議會辯論和關於歐盟-中國新戰略的報告證明了這一點。 “我相信，我們對待歐盟-中國關係的總體方法，我們把中國作為夥伴、競爭者和對手的多層面方法，仍然有效。 我們需要與中國接觸，因為中國是一個關鍵的經濟夥伴和政治角色，沒有中國，我們就無法有效地應對全球挑戰。同時，歐盟必須繼續說出自己的想法，堅持自己的立場，在與中國存在根本分歧的領域進行反擊，首先是在人權方面。”

據博雷利說，“我們目前處理與中國關係的框架與議會報告的建議非常吻合。我們的總體方針包括戰略自主權。我們的目標是開展國際合作，維護我們的價值觀和基於規則的多邊體系。我們促進與志同道合者的夥伴關係--正如歐盟議會將在印度-太平洋戰略中看到的那樣。所有這些，綜合起來，反映了報告中提出的建議。”

博雷利感謝議會對歐盟委員會報告以及政策的普遍支持。博雷利稱，歐盟的團結仍然是歐盟的力量。