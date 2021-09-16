英國國防大臣：澳英美協議並不預示着與中國新冷戰

英國國防大臣本·華萊士（ Ben Wallace ）9月16日向媒體表示， 美國、英國和澳大利亞15日宣布建立新的三邊安全夥伴關係“奧庫斯”（Aukus）協議並不預示着西方和中國之間的新冷戰。他強調，該協議不涉及核武器，也不涉及中國。

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當被《泰晤士報》廣播記者問及，他是否認為澳英美三邊安全夥伴關係協議是與中國進行的新冷戰的一部分，華萊士回答說，“不，我不這麼認為，我認為把它稱為冷戰已經過時了。”他表示，“這不是要向中國發出一個信息。”

就美英將幫助澳洲發展核動力潛艇，澳方取消先前與法國達成的常規動力潛艇發展計畫，引發法方表示強烈不滿的情形，華萊士回應指，他理解法國人為什麼對奧庫斯協議感到憤怒。但他說，英國沒有去從法國手中搶走合同。

華萊士說，“我理解法國的失望。他們與澳大利亞人簽訂了從2016年開始的柴油發電機組合同，而澳大利亞人已經作出了這個決定，他們想做出改變。”華萊士補充說，“我們沒有為此去奮力釣魚，但作為一個親密的盟友，當澳大利亞人與我們接觸時，我們當然會考慮它。我理解法國在這方面的挫折感。”

華萊士說，“如果我們都退後一步，法國、英國和美國在許多事情上都有共識。我們同意相同的基於規則的秩序，我們同意航行自由，我們同意尊重人權。”華萊士說，是澳大利亞在今年早些時候來到英國尋求交易，此前，澳大利亞在一項長達一年的秘密研究計畫中得出結論，希望放棄法國的升級方案。華萊士說，“他們在3月份與我們接觸。”

英國首相約翰遜（Boris Johnson）當天向英國議會下院表示，“我們與法國的關係，我們與法國的軍事關係......是堅如磐石的。”他說，“我們與法國人肩並肩地站在一起，無論是在薩赫勒地區，我們正在馬里開展打擊恐怖分子的聯合行動，還是在愛沙尼亞，我們目前在那裡有最大的北約行動。”

前首相特蕾莎·梅（Theresa May）在質詢期間向約翰遜提問稱，“如果中國試圖入侵台灣，這一協議對英國在應對中採取的立場有什麼影響？”在回答中，約翰遜很謹慎，沒有排除任何可能性。他說，“英國仍然決心捍衛國際法，這是我們對世界各地的朋友的強烈建議，也是我們對北京政府的強烈建議。”

英國工黨黨魁基爾·斯塔默（Keir Starmer）提問說，“首相有什麼計畫來確保這一新安排增加而不是減少我們影響中國的能力？”約翰遜回答說，“他一開始就問，這是否在任何意義上對中國具有對抗性，以及我們將如何處理與中國的關係，我認為重要的是讓本院了解，奧庫斯（協議）無意對任何其他國傢具有對抗性。”

在唐寧街大廳的簡報會上，約翰遜的發言人駁斥了關於“奧庫斯”協議可能損害英國與法國關係的說法。當被問及法國政府對該協議的反應時，約翰遜的發言人，“正如首相在議會下院所說的那樣，我們與法國一直並將繼續保持非常密切的關係。我們有長期的安全和防務關係，《蘭開斯特宮協議》就是例證，我們的聯合遠征部隊也是例證。”該發言人說，有關潛艇合同的任何爭議都是法國和澳大利亞的事情。

英國首相國家安全顧問斯蒂芬·洛夫格羅夫（ Stephen Lovegrove）指出，澳英美在核動力潛艇方面建立的新聯盟， “可能是過去六十年來世界上任何地方最重要的（軍事）能力合作。”