中國駐歐使團反對新中歐戰略報告 澳門亦反對報告首度批評其人權紀錄

因應歐洲議會通過《新歐中戰略報告》，中國駐歐盟使團發言人表示不能認同，亦堅決反對歐盟藉新疆和港台等議題干涉中國內政。另外，首度被報告批評為打壓表達自由及民主派參選立法會的澳門政府亦發表聲明，對報告涉及澳門的內容表示堅決反對及極度遺憾，強調新一屆立法會選舉是在「公平、公正、廉潔」的氛圍中舉行。

廣告 繼續瀏覽後續

中國駐歐盟使團發言人連番響應歐盟的報告和文件，對歐盟的印太戰略文件，中國語帶警告。發言人今(17日)早表示，各方關於亞太的戰略應秉持開放包容、合作共贏精神，突出意識形態，挑動地區局勢，搞排他性的小圈子，註定不會成功，「要合作抑或對抗，中方會密切關注」。

在此之前，中國駐歐盟使團批評了《新歐中戰略報告》。發言人指出，報告一方面認為中國是歐盟的「合作和談判夥伴」，另一方面又渲染意識形態和價值觀的差異，突出中歐是「制度性對手」，中方對這種說法不能認同。發言人又指，中方堅決反對報告「妄評」中國的政經和社會及外交政策、基於偏見和謊言對涉港疆及台灣等問題指手畫腳，認為這是粗暴干涉中國內政。發言人告誡歐盟，中歐關係不應被意識形態和地緣政治裹挾綁架，衝突對抗對各方都無利。

報告首批澳門壓人權：禁六四悼念 阻民主派參選立會

《新歐中戰略報告》首次提及澳門，並呼籲保障澳門人得享人權。報告談及澳門人權受損時指出，澳門政府禁止公開悼念六四事件，當地傳媒亦被迫採納親北京路線，而在本月12日舉行的立法會選舉，21名參選人被取消資格，當中大部分是民主派人士。報告為此呼籲中國尊重《中葡聯合聲明》和恪守澳門《基本法》，並停止對選舉程序和媒體運作作出任何干預。

對於歐洲議會通過《報告》中涉及澳門的內容，澳門特區政府表示堅決反對及極度遺憾，強調「一國兩制」在澳門回歸中國二十多年來成功落實，居民人權得到保障，而立法會選舉完全是特區內部事務，包括歐洲議會在內的任何外國機構無權干涉，而選舉亦已在公平、公正、廉潔的氛圍中順利舉行。

另外，外交部駐澳門特派員公署則批評歐洲議會罔顧澳門「一國兩制」實踐成功的事實，以所謂民主、人權為借口對澳門事務和中國內政指手畫腳，公然干涉澳門事務和中國內政，違背國際法和國際關係基本準則，對此表示堅決反對。

《報告》譴責中國系統性侵犯人權的行為，呼籲歐、中定期進行人權對話，解決針對新疆、內蒙古、西藏和香港的人權侵犯問題，對此，以英國倫敦為基地的「香港觀察」表示歡迎，其高級政策顧問高德文(Sam Goodman)指，報告獲得

通過，糾正了歐盟過去長久以來對華過於天真的立場，以致歐中關係側重經貿利益，輕視國際規則和人權。

「香港觀察」重申，期望歐洲委員會和歐盟理事會日後討論這報告時，能為香港製訂「救生艇」計畫和通過制裁侵犯人權的中港官員，並叫停與中國的引渡逃犯協議。