歐盟推統籌監管 應對大規模疫情危機

歐洲聯盟公布了一個新機構的綱要，設立衛生應急管理局Hera，為歐盟應對未來的疫情大流行危機做好準備。其目的是 "加強歐盟預防、發現和快速應對 "未來健康危機的能力，並更好地協調成員國對製藥公司的反應。

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據本台報道稱，昨天推出的“Hera”歐盟衛生應急管理局將成為歐盟應對大流行病疫情的新工具。而設制的目的是加強歐盟預防、發現和迅速應對未來衛生危機的能力。

命名為Hera，即 "歐盟衛生應急管理局"，這個新機構將負責管理衛生緊急情況。歐洲委員會似乎已經吸取了仍然延至當今的新冠肺炎病毒疫情的教訓，它明白有必要共同採取行動，特別是為了解決當前大流行病疫情所強調的藥物短缺和衛生物資依賴性問題。

當涉及到目前處於領先地位的製藥實驗室時，歐洲佔有數量上的優勢。歐洲希望通過為自己提供開發、供應、儲存和分配健康危機時所需的醫療手段來重新獲得控制權。

該機制應從2022年開始運作。歐盟推出60億美元的預算，該機制應不會像歐洲藥品管理局（EMA）那樣成為一個獨立的機構，而是設立在歐盟委員會內部，作為成員國的共享資源。這種機制應能使其在2022年初全面運作。

“Hera”歐盟衛生應急管理局的資源將如何分配，以及所有成員國是否願意合作支持，仍有待觀察。該議案已經在歐洲議會中引起了爭議，但歐盟議會將限於觀察員的角色。歐洲議會不會對該機制進行辯論或投票。