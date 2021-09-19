俄羅斯高度監控下的選舉：可信度存疑

今天（周日）是俄羅斯議會和地方選舉的第三天，也是最後一天。在選舉中，幾乎沒有反對者被允許參選，投票的可信度受到質疑。今次選舉，俄羅斯共產黨顯現是反對黨，但共產黨競選也受到監控限制。

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據本台在莫斯科的記者Anissa El Jabri報道稱，記者在莫斯科一投票站採訪了一名選舉委員會的獨立成員安德烈-切爾維亞科夫。記者在投票站的大門前找到了他，他在那裡義務監督檢查每天12個小時的運作是否順利。41歲的安德烈-切爾維亞科夫對政治充滿熱情，從1999年起他就是一名選舉觀察員，當時他還是一名學生，是中間派政黨Yabloko的立法候選人，那是在2011年，他說，"當時我們已經有了公平的選舉，然而已經有證明選舉很困難。”

據安德烈-切爾維亞科夫說，"我看到了所發生的事情。我們從在投票站清點選票時的18%，到了地區選舉辦公室時就只剩下了4%。為此，我想成為選舉委員會的成員，就是為了使法律得到正確的執行。"

安德烈-切爾維亞科夫向記者保證，結果在上報途中變化的事件已經成為過去。

今年的創新之處在於對投票有了視頻監控。安德烈-切爾維亞科夫指出："以前，有些人在整個選舉過程中都呆在家裡，就能監督現場一切，能發現任何欺詐行為。一些人甚至擁有精確的軟件，可以計算出來到投票站的人數，並與官方數字進行比較。可是這一次，針對選舉，自由獲取視頻的權利受到限制。"

據俄羅斯選舉委員會保證：如果現在對閱覽視頻要報批並提前申請，那是為了避免任何外國對選舉的干涉。

由於谷歌和蘋果在當局的壓力下刪除了納瓦爾尼的應用程序，所謂的智能投票現在幾乎完全受阻。與這位被監禁的活動家關係密切的人曾試圖通過使用在俄羅斯特別流行的Telegram Messenger頻道來嘗試反抗，但Telegram的俄羅斯創始人跟隨谷歌和蘋果，刪除了納瓦爾尼的應用程序。現在，公共平台上沒有任何反對派的批評與呼籲信息。

納瓦爾尼的支持者在大多數時候的支持投票給共產黨候選人，以阻止當局的候選人。俄羅斯共產黨是所謂 "系統性 "反對派的一部分，但也被由克里姆林宮控制。

作為卡內基研究所的研究員的安德烈-科列斯尼科夫，非常懷疑該黨在選舉後是否會從政府的控制下自己解放出來。"議會只是一個擺設性的機構。多年來，它一直被克里姆林宮完全控制。但共產黨人可以不時地給政府製造麻煩，以顯示他們的獨立性，但我不認為會共產黨走得很遠。俄羅斯共產黨可以嘗試看起來像反對派，但只能在一定範圍內。有一個框架和紅線。”

據安德烈-科列斯尼科夫回憶說，2019年的選舉就有了這樣的先例，當時智能投票起了一點點作用，莫斯科市議會中有更多的共產黨當選代表。安德烈-科列斯尼科夫說，"所有的決定都是由市長做出的，他從來沒有考慮過當選代表的意見情況。如同在俄羅斯國家層面，是縱向的權力。這就是在杜馬的工作方式。” 而且安德烈-科列斯尼科夫堅持認為："我強烈懷疑共產黨是否逃脫了克里姆林宮的控制。”