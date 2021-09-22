德國大選：也許拉舍特還能扭轉乾坤？

離德國大選只剩了四天，誰能贏得選舉，出任總理，仍然充滿變數。

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《法蘭克福評論報》周三報道說，最新民調顯示，今年的德國大選將十分緊張。根據Forsa民調機構受RTL德國電視台的委託於17日到20日之間進行的民意調查，社民黨得分繼續高於聯盟黨和綠黨。百分點。根據insa民調機構9月20日推出的民意調查：如果當天選舉，社民黨可得票25%，聯盟黨22%，綠黨15%。自民黨和選項黨各得分11%，左翼黨6%。Forsa 民調機構9月21日推出的民意調查結果不相上下：社民黨可得分25%，聯盟黨22%，綠黨17%，自民黨和選項黨各得分11%，左翼黨得分6%。在這種情況下，有多種聯盟可以上台。兩最大黨可能可以繼續聯合執政，或不同形式的三黨聯盟能夠上台。

雖然63歲的社民黨總理候選人肖爾茨目前領先60歲的聯盟黨選手拉舍特，但《明鏡》周刊發表文章說，拉舍特還是有可能當選總理，因為民調機構全都是通過隨意性的電話進行民意調查。但有很多人對這種民調毫無興趣，而且電話民調不能覆蓋所有民意。從社交媒體來看，拉舍特完全有可能勉強獲勝，成為總理。拉舍特與肖爾茨的距離近日來也確實在不斷縮小。

《世界報》報道說，拉舍特在薩爾州的一場競選活動中，迫切警告人們說，紅紅綠聯盟即社民黨、左翼黨和綠黨聯盟將引導德國走向經濟危機。

《圖片報》報道說，默克爾總理現在也投入了競選戰，為本黨選手拉舍特拉選票。聯盟黨與社民黨的距離在繼續縮小。說不定，拉舍特還是能夠進駐總理府的。

《西德意志彙報》報道說，肖爾茨立志要擔任總理，並希望社民黨和綠黨聯盟即紅綠聯盟能夠上台，雖然這一聯盟目前還得不到多數。多個跡象顯示，社民黨將超越其2017年佔比20.5%的成績，獲得更多選票。但即便社民黨得分低於聯盟黨，對社民黨來說，也還不算是失敗了。因為，肖爾茨已經早就預告了，即便是作為第二大黨，他也會全力打造執政聯盟。社民黨這樣做並非第一次。布蘭特和施密特就曾使用類似手段並獲得了成功。

德國今年有47個黨派6000名選手投入競選。黨派之多，前所未有。