意大利今天決定是否引渡普伊格德蒙特

支持獨立的歐洲議會議員、前加泰羅尼亞自治區主席普伊格德蒙特周四晚在撒丁島被捕，並等待意大利司法部門周五的聽證會，以決定是否將他引渡到西班牙，他在西班牙仍因其在2017年分離企圖中的作用而被起訴。普伊格德蒙特被西班牙司法指控犯有 "煽動罪 "和 "挪用公款"。

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據法新社今天引述普伊格德蒙特的律師貢薩洛-博耶（Gonzalo Boye）說，普伊格德蒙特在薩薩里的監獄裡過了一夜，那裡的一名法官將聽取他的證詞。

58歲的普伊格德蒙特周四晚間在抵達阿爾蓋羅時被捕，阿爾蓋羅是一個具有加泰羅尼亞文化的撒丁島小鎮，據他的隨行人員說，他將在那裡參加一個文化節並會見來自意大利島嶼的當選代表。

據法新社說，意大利的逮捕激怒了加泰羅尼亞的堅持獨立的輿論。加泰羅尼亞地區新任主席佩雷-阿拉貢內斯（Pere Aragones）在推特上譴責這種司法迫害和鎮壓。佩雷-阿拉貢內斯被認為是一個比普伊格德蒙特先生更溫和的分離主義者，他批評說，"夠了。大赦是唯一的辦法。自決是唯一的解決辦法。他鼓勵普伊格德蒙特說："我們與你同在。”

周五上午是加泰羅尼亞地區的公共假日，幾百名支持獨立的活動人士在意大利駐巴塞羅那領事館前示威，譴責這次逮捕行為。

普伊格蒙特仍被西班牙司法系統通緝，司法系統指控他犯有 "煽動罪 "和 "挪用公共資金"。

佩德羅-桑切斯領導的西班牙左翼政府在一份聲明中說："對普伊格德蒙特先生的逮捕符合正在進行的司法程序，該程序適用於任何必須向法院交待的歐盟公民，"他補充說，普伊格德蒙特先生應該 "像任何其他公民一樣遵守服從司法行動"。

2018年3月，普伊格德蒙特應西班牙的要求第一次被捕，這次是在德國。但幾天後，在德國法院撤銷對他在西班牙的 "叛亂 "指控後，他被釋放，該指控後來被重新歸類冠為 "叛亂"。自2019年以來，這位支持獨立的政治活動家，也是歐洲議會成員，曾一度獲得議會豁免權，但歐洲議會於3月9日以絕大多數票取消了這一豁免權，這一措施於7月30日得到歐盟法庭的確認。

不過歐洲議會的決定已被上訴，預計歐盟法院將在晚些時候對此案作出最終裁決。因此，普伊格德蒙特先生的律師Gonzalo Boye認為，儘管議會的決定是暫停的，普伊格德蒙特仍應享有豁免權。

據法新社說，普伊格德蒙特在分裂企圖失敗後逃往比利時，以逃避西班牙司法系統的起訴，在加泰羅尼亞分離訴求引發的局勢相對緩和的情況下，普伊格德蒙特被拘留引發了馬德里和支持獨立運動之間新危機的風險。

桑切斯政府於6月赦免了9名支持獨立的領導人，他們於2017年被捕，並在普伊格德蒙特先生是主要缺席者的歷史性審判後於2019年被判處監禁。而現中央政府在9月15日恢復了與地區分離主義政府的談判，以找到擺脫加泰羅尼亞地區分離主義危機的途徑。

據該報道，2017年10月加泰羅尼亞的分離企圖是西班牙自1975年佛朗哥獨裁統治結束以來經歷的最嚴重的危機之一。當年儘管法院下達了禁令，但普伊格蒙特領導的地區政府還是舉行了自決公投，公投遭到衝突影響，幾周後，獨立宣言胎死腹中。當時由保守派領導的西班牙政府的應對措施是將該地區置於監護之下，並逮捕了沒有逃到國外的運動的主要領導人。