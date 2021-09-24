美媒：歐盟想在美中之間保持中庸但卻兩面不討好

歐盟最大的幾個成員國希望在中國和美國之間找到一條中庸之道。上周，美國、英國和澳大利亞出人意料地宣布了一項新的防務協議，這顯示出歐盟幾個大國要想在中美之間保持獨立將有多麼困難。

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據華爾街日報今天報道稱，歐盟最大的幾個成員國希望在中國和美國之間找到一條中庸之道。上周，美國、英國和澳大利亞出人意料地宣布了一項新的防務協議(簡稱AUKUS)，同時澳大利亞取消了與法國簽訂的價值數百億美元的潛艇交易，這顯示出歐盟幾個大國要想在中美之間保持獨立將有多麼困難。

歐盟國家普遍將美國視為最親密的盟友，但並不完全認同美國對中國的關切和優先事項。無論是作為出口市場還是供應國，歐盟都與中國有着深厚的經貿聯繫。以德國和法國為首的歐洲大國一直試圖在它們對中國變得日益強硬的擔憂與政治接觸之間取得平衡。

但在美國前總統特朗普(Donald Trump)執政時期困擾跨大西洋聯盟的緊張局勢重演之際，歐洲各國政府發現自己必須作出選擇，一邊是幾十年的盟友美國，另一邊是已經成為歐盟最大商品貿易夥伴的中國。

歐盟外交政策負責人博雷爾(Josep Borrell)上周在闡述對包括中國在內的印太地區的新戰略時表示：“我們的戰略不是對抗，而是合作。”歐洲一些人士對於對抗或遏制中國力量的呼籲持批評態度。其他人更擔心前蘇聯國家，例如波蘭或波羅的海國家，這些人基本上認同美國對中國的看法，但擔心對亞洲的日益關注分散了對俄羅斯與烏克蘭的激烈衝突、俄羅斯的親密盟友白俄羅斯的政治動蕩以及歐洲東部邊境地區其他緊張事態的注意力。

駐柏林的歐洲對外關係委員會(European Council of Foreign Relations)亞洲項目主任Janka Oertel表示，歐盟的麻煩部分源於自身對中國的目標不夠明確，導致只能被動跟隨美國的提議。Oertel說：“如果中國不是真的有意進行合作，或者只對按照中國的條件進行合作感興趣，那麼我們憑什麼認為我們可以不只在論調上而且在政策上也與美國不同？這是我們還沒有合理回答的問題。”

拜登(Joe Biden)政府上任之初與歐洲討論了合作應對中國崛起帶來的挑戰。但歐洲外交人士表示，上周澳大利亞、英國和美國簽署的AUKUS防務協議表明，華盛頓方面將抓住所有機會遏制中國的軍事實力，即使這意味着忽視歐洲的利益。

與此同時，中國幾乎毫不理會歐洲對其人權記錄和地區力量展示的批評。北京方面已經越來越明確地表明，歐洲在中國的經濟利益是附帶政治條件的。

上周宣布的AUKUS防務協議對歐洲的影響仍有待觀察，不過一些外交人士表示，這正侵蝕歐洲對美國的信任。澳大利亞在沒有協商的情況下意外單方撕毀與法國簽署的價值560億歐元（約合655億美元）的潛艇交易，這引發了廣泛擔憂。還有人擔心，美國將政策重心日益轉向亞洲可能會削弱華盛頓方面對歐洲安全的關注。

法國對上述防務協議作出憤怒回應，召回了駐美國和澳大利亞的大使，法國的這種態度也引起一些歐洲國家政府的不安。在法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)面臨明年春季大選、法國明年1月將擔任歐盟輪值主席國之際，一些歐洲人正努力確保這一矛盾不會導致歐美關係出現根深蒂固的裂痕。

丹麥首相梅特·弗雷澤里克森(Mette Frederiksen)周三在紐約對丹麥媒體表示：“考慮到目前歐洲正在進行的會談，我認為有必要說，拜登非常忠於跨大西洋聯盟。”

周三，拜登與馬克龍通了電話，以彌合裂痕。拜登在一份聯合聲明中承認，應該就上述防務協議徵求法國等盟友的意見。這兩位領導人將於10月底舉行會面，討論安全合作事宜，這份聲明凸顯了法國和歐盟在印太地區的重要作用。

據該報道，自拜登1月份上任以來，歐洲在試圖走一條獨立路線的同時已經向美國對中國的關切傾斜。歐洲已經將加強歐盟海軍在印太地區存在作為要務之一，以保護航行自由，此前法國海軍已經作出重大努力，挑戰中國對該地區海上航道的掌控。

美國和歐盟擴大了在特朗普快要卸任時啟動的有關中國問題的正式會談。雙方都主張改革世界貿易規則，以更好地保護西方經濟體，免受其所稱的中國不公平競爭的影響。新的美國-歐盟貿易和技術委員會原計畫下周在匹茲堡成立。但這其中的一些工作如今受到了威脅。法國已推動推遲匹茲堡會議，外交人士表示，歐盟在印太地區的三個主要參與國法國、荷蘭和德國被排除在AUKUS協議之外，此後這三國與美國緊密合作的意願可能會受到考驗。

歐盟官員稱，法國現在可能會加緊其努力，以擴大歐盟在防務和安全方面獨立於美國和其他大國而採取行動的能力。這個討論已久的概念被稱為戰略自主，在美國從阿富汗混亂撤軍後重新浮出水面，不過歐盟成員國幾乎沒有顯示出準備增加軍事開支以承擔新的軍事重任的跡象。

對於允許北大西洋公約組織更明確地關注來自中國的威脅，馬克龍也已經表示擔憂。

隨着英國退出歐盟，德國總理默克爾(Angela Merkel)計畫在周日德國大選後卸任，倫敦和歐洲各地的一些觀察人士擔心，馬克龍的立場可能會使跨大西洋關係和北約更加緊張。

歐盟內部市場委員、法國人布瑞東(Thierry Breton)周二在華盛頓的一次演講中說：“雙方都坦誠相待，夥伴關係才會發揮作用。”“但信任並不是必然的。在最近的事件發生後，人們強烈認為歐盟和美國之間的信任已受到侵蝕。”

與此同時，歐盟將自身經濟利益與對華政治緊張局勢隔離開來的做法面臨困難。

歐洲議會5月份投票決定凍結中歐投資協定批准程序。歐盟和中國去年12月達成的該協定旨在擴大歐洲進入中國市場的渠道，並解決歐洲認為的一些不公平貿易做法。歐洲議會投票之前，中國對歐盟一些議員、外交人員和學者實施了制裁，以回應歐盟以涉嫌壓迫新疆穆斯林為由將四名中國官員列入黑名單的做法。

華爾街日報報道稱，在立陶宛政府提升台灣駐立陶宛代表團的外交地位後，中國召回了駐立陶宛大使，並要求這個歐盟和北約成員國也召回駐華大使。捷克共和國顯出與台灣拉近關係的苗頭，這個歐洲國家與中國之間的緊張關係因此不斷加劇。上個月，前中國外交部官員公開抨擊歐盟駐華大使、法國外交官郁白(Nicolas Chapuis)，之前郁白曾批評中國對歐洲的外交。