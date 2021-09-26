德國大選今投票 默克爾催票促穩定但選民思變革

德國今天選舉來翻過默克爾的一頁，這次議會選舉比以往更加前景不明，並顯示為組建新政府要進行漫長的談判。今屆總理任期最後一天的默克爾，直到投票倒數24小時前仍然呼籲選民投票給她的接班人拉舍特，來保證德國未來的穩定。默克爾一直不懈地為拉舍特拉票，昨天親往拉舍特的家鄉亞琛（Aachen）最後催票。評論分析默克爾的拉票很可能重蹈當年法國總統大選時任總理菲永為薩科齊競選連任拉票的覆轍，菲永當時也呼籲法國選民為了他們的孩子的前途而投票給薩科齊。

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據法新社報道說，不過拉舍特（Armin Laschet）民調一直落後給社會民主黨（SPD）的肖爾茨（Olaf Scholz），但選前最後兩人差距已來到誤差範圍內，讓這場投票成為近年來最難以預測的選舉之一。掌權16年後即將退出政壇的默克爾原本打算保持低調，但拉舍特人氣低迷，逼得她捲入混亂的選戰之中。過去一周邁克爾帶着拉舍特來到她在波羅的海沿岸的選區，前一天更前進慕尼黑一場保守派大咖的選前最後造勢大會，呼籲選民為了國家穩定，讓保守黨繼續掌權。

昨天默克爾在拉舍特的家鄉兼選區亞琛拉票。德國西部的亞琛是鄰近比利時和荷蘭邊界的溫泉城市，拉舍特在這裡出生長大，現在也還住在這裡。默克爾敦促選民踴躍投票：「這關乎你的未來，你孩子的未來，你父母的未來。」

默克爾還強調氣候保護是下屆政府的重要挑戰，但那無法單單透過規定和規範達成，而是需要新的技術發展、新流程、研究人員，需要有興趣的人思考如何達成那個目標，還得有人參與。據默克爾說，拉舍特是在形塑德國、面對那些挑戰時，可以讓人接受想法的搭橋人。

據本台今天報道稱，自2005年以來一直執政的默克爾的離開，開啟了一個新的政治時代。這是自1949年以來，在任總理首次不參加連任競選。哪一個多數派將繼承保守的基督教民主黨/基社盟和社會民主黨SPD之間的中間派聯盟？在一個直到最近還習慣於兩黨制的國家，從未出現過如此多的不確定性。

對氣候問題的日益敏感，以及圍繞移民政策的邊緣人群的激進化，導致了另外兩個政黨的出現，即綠黨和極右翼的AfD。結果是：兩大運動，特別是基民盟，看到他們的選民流失了。周二公布的一項最新民調顯示，社民黨以25%的投票意向領先，基民盟為22%，綠黨為15%，非盟為11%。

該報道說，這次選舉可能是對安格拉-默克爾的保守派的一個打擊，到目前為止，他們在立法選舉中總是獲得超過30%的選票。他們的領導人，不受歡迎的拉舍特，要追隨一位民望不變的總理的腳步，難度非常大。作為德國人口最多的地區--北萊茵-威斯特法倫（西部）的領導人，這位和藹可親但又不善言辭的60歲的人正在努力說服甚至他自己的陣營。

另一方面，社會民主黨的風頭正盛。在經歷了近年來的幾次選舉挫折後，社民黨自今年年初以來，其63歲的候選人、現任副總理兼財政部長奧拉夫-肖爾茨（Olaf Scholz）的提名使這一趨勢得以逆轉。由40歲的貝爾博克Annalena Baerbock領導的綠黨有望在未來的政府中發揮關鍵作用，即使他們在投票意向中排名第三，也讓活動人士感到失望。

迄今為止，所有政黨都排除了與極右翼的AfD聯手的可能性，但另一個陣營，即獲得12%投票意向的FDP自由派，正在成為一個王牌陣營。他們可以成為與綠黨和保守黨或社會民主黨組成的三方聯盟的關鍵。

然而，聯合政府將發現很難確定經濟政策，因為主要政黨的方案非常不同。在一個平衡預算被寫入憲法的國家，債務問題是最敏感的問題。由於健康危機，公共債務急劇上升。保守派和自由派希望迅速恢復預算的正統性。這並不符合社會民主黨和綠黨的意願，他們希望通過增加公共開支來資助國家的生態和數字轉型。

主要政治形態存在分歧的另一個問題：社會政策。綠黨和社會民主黨希望將最低工資提高到每小時12歐元，並為最富有的人增加稅收。兩黨還贊成恢復24年前廢除的財富稅，並對遺產稅進行改革。這些措施遭到了保守派的反對，尤其是自由派。各黨派之間存在着真正的分歧，一切都將取決於未來聯盟的組成，它可能由三個政治陣營組成。

據本台記者的報道稱，無論如何，這次選舉的結果在歐洲受到高度期待和特別關注，但在德國的選舉活動中，歐盟的主題卻幾乎沒有。" 儘管默克爾周六在基民盟候選人的家鄉舉行的最後一次競選集會上說："每次我來到亞琛，我都會想到歐洲。

拉舍特與其他默克爾的繼任者一樣，都避免將歐盟作為其競選的中心。阿德里安-齊格勒（Adrian Ziegler）說，歐盟的命運在辯論中完全缺席，辯論完全集中在國家問題上，他今天投了綠票。"許多人認為，我們必須先解決我們在德國的問題，然後再關注歐洲。他解釋說："我自己支持親歐洲的沃爾特黨的想法，但我不投票給它，因為它沒有機會進入議會。

本台駐柏林記者帕斯卡爾-蒂博特報道稱，打算在本周日投票的德國人中，近40%甚至50%的人已經投票，有時是在三四個星期前。郵政投票預計將創造新的記錄，德國今年春季的地區選舉中已經出現郵寄投票的前景。四年前，至少29%的選民就選擇了這個方式投票。很多德國選民為了享受他們的星期天，或者因為個人和職業原因，他們不去親自投票。

在四年前的上一次大選中，投票率大幅提高到76%，當時默克爾正在競選連任。今年隨着默克爾的離開，出現了前所未有的懸念。當然最近幾個月的民調發生的很大變化，投票率也可能會提高。