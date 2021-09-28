歐盟：台灣是理念相近重要經濟夥伴但不承認其國家地位

歐中外長第11界戰略對話在9月28日舉行視訊會議並談及台灣議題，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示台灣是理念相近的重要經濟夥伴，歐盟及其成員國有興趣與台灣發展合作，但不承認國家地位。

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中國外長王毅透過視訊方式舉行第11屆戰略對話，根據歐盟對外事務部（EEAS）會後公布對話內容，博雷利與中國外長王毅討論了歐中關係、國際和包括阿富汗、緬甸及印度太平洋等區域問題，以及氣候變化和對抗疫情等全球性挑戰。

歐中外長對話提及台灣議題，博雷利強調，歐盟在繼續遵守其一個中國政策的同時，歐盟及其成員國有興趣與台灣發展合作，肯定台灣是理念相近的重要經濟夥伴，但歐盟不承認其國家地位。

中央社引述專家指出：歐盟“一中政策”，與中國的“一中原則”不同，歐盟與台灣在經貿關係、科學、教育與文化等各種領域發展更緊密的關係與合作。

另據中國外交部28日發布的聲明，王毅強調一個中國原則是國際社會的普遍共識，也是中國與歐盟及成員國發展關係的政治基礎，並表示若“基礎不牢，地動山搖”。

博雷利重申：儘管與中國存在分歧，但歐盟和中國需要繼續在一些重要領域進行深入接觸。並提及希望歐中人權對話下一次會議能在今年底前舉行。指這對於解決歐盟和中國之間的分歧至關重要。

歐盟方面確認：在人權議題下，博雷利和王毅也討論了新疆和香港的情況，但歐方未提供進一步資訊。