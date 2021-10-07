奧地利政界地震：總理遭控腐敗與收買民意調查

在奧地利，反腐敗檢察官辦公室於10月6日星期三宣布，針對保守派總理塞巴斯蒂安-庫爾茨以及其他九個人和三個組織的各種腐敗罪行的調查。在同一天司法下令對涉案者進行了幾次搜查。總理庫爾茨昨天晚上發表電視全國講話，但司法調查繼續展開。

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據本台在維也納的記者Isaure Hiace報道稱，奧地利保守的ÖVP黨總部以及總理府和財政部於周三被搜查，這是警方在司法令下對包括保守派總理塞巴斯蒂安-庫爾茨和三個組織在內的10人的各種腐敗罪行指控調查行動的一部分。

據奧地利媒體報道，反腐敗檢察官辦公室懷疑公共資金被用來為保守黨謀利。據檢方指控稱，在2016年至2018年期間，當時掌握在奧地利人民黨手中的財政部涉嫌資助有利於塞巴斯蒂安-庫爾茨和該黨的民意調查。這些民意調查有時是 "操縱性 "的。據檢察官稱，一家媒體集團收到了付款，以換取這些有利於人民黨的民意調查的發布。這家媒體集團是Österreich集團，它擁有一份同名的報紙。

該報道說，迄今為止，遭指控的嫌疑人都否認這些指控，包括總理塞巴斯蒂安-庫爾茨（Sebastian Kurz），總理庫爾茨於周三晚上在公共電視上發表講話。

這起新的案件可能會損害保守派和生態學家之間的聯盟，而對執政的右翼來說，與司法系統之間的麻煩正在成倍增加。