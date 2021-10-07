德國選後組閣斡旋微進展 今天再談判

德國中間偏左的社會民主黨(SPD)周三與綠黨及親商路線的自由民主黨(FDP)同意展開聯合組閣談判，朝領導德國下屆政府更向前一步。9月26日德國大選中，沒有任何一個政黨贏得多數，SPD以微小優勢超越總理默克爾領導的保守派聯盟，開始展開一輪拉攏政黨組閣的競爭。但到目前，躍居組閣關鍵的個小黨，雖然不排除與任何政黨聯合選項，並沒有進行平行談判。

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據路透社說，德國社民黨將與另外兩黨展開聯合組閣談判。社民黨SPD的總理人選肖爾茨表示，三黨經過非常正面的初步討論後，將從周四展開談判。他指出，選民已經賦予三黨合組政府的使命，現在需要完成。

不過，選舉微弱落後的德國基民盟稱，仍然不放棄爭取組閣的權利與機會。路透社說，SPD與保守派聯盟都在爭取綠黨與FDP的支持，以取得執政權，但這場聯合政府的籌組過程可能很漫長。

FDP黨魁林德納(Christian Lindner)表示，FDP的政策與保守派有更大的重疊，該黨與綠黨有“共同的信念，這個國家必須復興”。他補充說，FDP已同意與SPD進行會談，以努力推動德國向前發展。

保守派領袖--基民盟黨主席、正在為自己的政治生命而奮鬥的總理人選拉舍特(Armin Laschet)表示，基民盟尊重這一決定，但也“隨時準備作為合作夥伴進行會談”。

基民盟姊妹政黨基督教社會聯盟(CSU)的領導人Markus Soeder表示，他們的保守聯盟“很可能不會有一個政府”。

路透社說，綠黨和FDP都保留了與保守派進行談判的選項，但表示目前不會有平行談判。